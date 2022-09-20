"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries За крупнейшим маркетплейсом России Wildberries давно тянется дурная слава у покупателей, партнёров и сотрудников. Репортёр канала SHOT проработал в компании несколько дней и ему есть что рассказать 20 сентября, 15:28

— Не дай бог, вы решите что-то попробовать съесть! Если съедите, это, во-первых, расстрел, во-вторых, штраф, в-третьих, увольнение, в-четвёртых, вы просто сдохнете! — первая фраза, которую я услышал на стажировке от старшей по смене.

День 1. Собеседование

Устроиться на работу в Wildberries легко: достаточно скачать приложение, внести свои паспортные данные, а через пару минут приходит приглашение на собеседование. Добраться до отдела кадров можно, только спрашивая дорогу у сотрудников склада: на огромной территории нет указателей. Сам отдел кадров — это пустой этаж на складе без ремонта и с бетонными стенами. На собеседовании спросили документы и разрешение на работу, выдали пропуск на территорию, девушка HR рассказала про график работы, штрафы и примерный размер зарплаты. Мне выдали фирменные штаны, футболку и кроссовки. За всё это с моего счёта в приложении WB Job списали 1256,50 рубля. Вот так, ещё даже не выйдя на работу, я стал должен Wildberries деньги. На смену в этот же день меня не пустили, так как сначала нужно пройти обучение.

День 2. Стажировка на продуктовом складе

Каждый день в 8 утра склад принимает десятки, а то и сотни новых сотрудников. Зайдя в "мужской буфер" (раздевалка), ты сканируешь свой пропуск и получаешь номер шкафчика. В нём нужно оставить все свои вещи, кроме выданной формы. Но, по правилам склада, шкаф можно занимать не более чем на 12 часов. Если ты решил поработать больше, то его займёт другой сотрудник, а твои вещи выложит. Раздеваются работники под наблюдением камер, после чего проходят на пункт досмотра в одних трусах и рабочих ботинках — в своей обуви ходить нельзя. В рамке ты отдаёшь штаны с футболкой охраннику, он их тщательно прощупывает на наличие запрещённых предметов, таких как телефоны, часы, любая другая одежда и предметы. Однако с собой можно взять сигареты, лекарства и кнопочный телефон. Карманов на форме нет, поэтому всё, что тебе разрешат взять с собой на склад, ты кладёшь под резинку трусов либо, как делают опытные сотрудники, приматываешь к себе скотчем. Я сложил свои вещи в трусы, прошёл досмотр и, одевшись, пошёл искать место сбора стажёров. Склады огромные. В них нет каких-либо указателей, разметок, плана эвакуации. Вообще, изнутри склад больше похож на тюрьму: все в одинаковой робе, грустные, никто не знает, сколько сейчас времени, так как часов нигде нет.

После распределения меня отправили в продуктовый отдел склада в качестве сборщика. Я ожидал услышать технику безопасности, пожарный инструктаж и что-то о медпункте, но единственное, что выкрикнула старшая по смене, — предупреждение: "Не дай бог, вы решите что-то попробовать съесть, даже чуть-чуть. У нас везде сильнейший крысиный яд". На этом инструктаж закончился и опытных сотрудников заставили нас обучать.

Я отправился собирать "волну" по складу. "Волна" — это заполнение одной огромной коробки товаром, рабочие так и говорят: "Я поймал "волну". Ты берёшь гофру на колёсиках и терминал сбора данных (ТСД), в котором отображаются ряд и место, где лежит нужный товар, потом ты его сканируешь, наклеиваешь этикетку и кладёшь в гофру. Найти товар бывает не так просто. Его может не быть на месте, он может лежать в соседнем ряду или вообще отсутствовать на складе. Если сборщик не нашёл товар, с него снимают штраф — около 300 рублей за каждую единицу. Не нашёл 10–20 единиц — твои проблемы. Судя по тому, что часть товара лежит в открытых упаковках, его частенько подъедают сами сотрудники. А вместе с ними и мыши, которых, по ощущениям, на порядок больше, чем сборщиков. Также часто можно встретить мышиные трупики, они валяются прямо в проходе. "Некрасиво", — говорят сборщики, поэтому запинывают мышиные тела под коробки. Каким-то грызунам повезло меньше, их переехали палетой, но их останки никто не убирает.

Часть товара сломана, часть поедена грызунами. А то, что осталось невредимым, просто засыпано мышиным помётом. Если сотруднику нужно собрать, допустим, детское питание, он выбирает непогрызенную коробку смеси, отряхивает её от помёта и отправляет в гофру. Вместе с мышами на складе живут мушки-дрозофилы и белые черви, их можно увидеть в местах, где протекло что-то сладкое.

Запах на складе стоит соответствующий: трупики животных разлагаются, продукты портятся, отрава воняет. У меня аллергия на животных, и уже через полчаса она стала проявляться. Кстати, о наличии аллергии или каких-либо ещё болезней перед отправкой на склад меня не спросили.

После сбора "волны" я побежал мыть руки, а мой напарник — курить. На этом моя стажировка закончилась. Мой напарник отправился ловить "волну" уже за деньги, а я поехал домой. Отходить от всего произошедшего. Баланс на конец дня: –1256,50 рубля.

День 3. Первый рабочий день

Первое, что ты делаешь, зайдя в раздевалку, — освобождаешь свой шкафчик от чужого мусора. Раздевшись до трусов, я прошёл стандартную процедуру "шмона" и, вооружившись рабочим терминалом, отправился собирать продукты . Оказалось, что вход на этаж с продуктами мне недоступен, хотя я там работаю. Старшая пояснила, что это сделано для безопасности на первые пару дней работы. Меня сразу предупредили о штрафе в 5000 рублей за уборку. И о том, что это сказки, что на Wildberries везде свободный график. "У вас не может быть личной жизни, больных детей, родителей и так далее. Все обязаны работать с 8 утра до 8 вечера. Работа на пару часов в своё удовольствие? Оставьте это для рекламных лозунгов", — вторая фраза за два дня от старшей по смене.

Мне попалась "волна" на 210 позиций. Все товары я находил быстро, ведь система устроена так, что тебе не нужно бегать в разные концы склада. Ты изначально занимаешь стартовую позицию и двигаешься по рядам. На сбор одной гофры у меня ушло порядка двух часов, за эту работу я получил 1133,38 рубля. Но потом мне на терминал прилетело задание — обязательная уборка, которая не оплачивается. Нужно было навести порядок в четырёх рядах. Ты берёшь две гофры, катаешь их по рядам и собираешь в одну пустые коробки, во вторую — пластиковую упаковку. Пустых коробок неимоверно много. Их сотни. К тому же их нужно найти, разрезать и засунуть в гофру. Коробки в животном и человеческом помёте, а перчатки не положены. На уборку у меня ушло больше двух часов, и за это я ничего не получил. Если бы я забил на уборку, то меня бы оштрафовали. После я сделал отметку на листке о времени выполнения работы, потом это проверит старшая по смене. Если до этого времени другие сотрудники намусорят в моих рядах, то меня оштрафуют.

Ощущение зоны усиливается, если пройти в курилку. Это металлическая клетка пять на семь метров, похожая на клетку, в которой гуляют особо опасные преступники. Там свой вайб. Так как проносить зажигалки с собой нельзя, в курилках стоят нагреватели, от спирали которых можно подкурить сигарету, электронки на склад проносить нельзя. Рядом с курилками стоят автоматы с кофе, напитками и едой, оплатить можно в счёт зарплаты, но мне не удалось, потому что эта опция начинает действовать только на третий рабочий день.

Зато мне удалось посетить столовую для сотрудников. Из плюсов — дёшево, комплексный обед стоит 130 рублей, его автоматически списывают с твоего баланса. Новые сотрудники могут есть в минус до 2000 рублей. Меня хватило только на салат и компот, я бы лучше доплатил и съел что-то более вкусное.

Дальше идём в туалет. В нём нет туалетной бумаги, а с собой проносить её нельзя.

Напиться и забыться — это первое, что мне пришло в голову, когда я вышел со склада. Работать там постоянно по 12 часов — это тяжело физически и морально. Такое ощущение, что тебя там все ненавидят: от охранников на проходной до старшей по смене. Wildberries — это склад-тюрьма.

День 4. Штрафы

Отличительная особенность сотрудников склада — их рабочий день начинается с фразы "Да ***!", а любимая тема для обсуждения — потеряшки. Теряется абсолютно всё. От маленьких шоколадок, до больших чемоданов и мешков с собачьим кормом. Сегодня я не смог найти монтажную пену, которая, согласно компьютеру, хранилась в ящике с продуктами. Другой сотрудник рассказал, что он тоже её искал и не нашёл. Получается, если один сборщик не нашёл товар, он платит 300 рублей, потом этот же товар попадает в сборочный лист другого сотрудника, так что он тоже платит 300 рублей. Интересно, сколько длится этот порочный круг?

Проработав несколько часов, я умудрился собрать три "волны" по 120 позиций в каждой, за это я заработал 1750,83 рубля. А так как я не нашёл 2 позиции, с меня списали за потеряшки 528 рублей. Итого я заработал 1222,83 рубля. Но следующим утром в приложении WB Job мне пришло уведомление о задолженности в 3770,29. Оказалось, меня оштрафовали на 5000 рублей за то, что я не убрался в своих рядах. Напоминаю, за уборку не платят, но усердно штрафуют.

Итого, отработав на Wildberries три дня, я остался им должен 3770 рублей.

Почему Wildberries так относится к своим сотрудникам? 0 Потому что компании на них наплевать Потому что сами сотрудники предпочитают молчать о нарушениях Рядовых сотрудников нещадно штрафуют, чтобы больше зарабатывали менеджеры

Авторы Дарья Гольдман