В России начали работу над туристским мастер-планом "Из Москвы в Санкт‑Петербург". Его создание должны закончить к концу 2023 года. Всё это реализуется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" Федеральным агентством по туризму и компанией "ПроГород".

В маршрут входят территории столицы, Московской, Тверской, Псковской, Новгородской областей, а также Республики Карелия, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Планируется их развитие как единого макрорегиона для туризма. Таким образом, Москва и центры притяжения Золотого кольца будут связаны с Северной столицей и местами проекта "Серебряное ожерелье России".

"Ключевая задача — увязать ГЧП математически и территориально, когда государство должно построить инфраструктуру с учётом текущих потребностей и уже потом предложить частному инвестору лоты для создания номерного фонда, объектов притяжения и показа", — приводит слова замруководителя Федерального агентства по туризму Елены Лысенковой газета "Петербургский дневник".