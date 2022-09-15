Лучше, дешевле, надёжнее: Российские трамваи поедут на новейших двигателях отечественного производства

Современные российские трамваи получат новые двигатели, которые будут производиться на Сарапульском электрогенераторном заводе (СЭГЗ) на замену импортным. Причём отечественные агрегаты при тех же основных характеристиках будут выносливее и дешевле зарубежных аналогов, рассказали в пресс-службе СЭГЗ.

Изначально компания "ПК Транспортные системы", являющаяся крупнейшим российским производителем пассажирского электротранспорта, искала поставщиков двигателей не только в России, но и в Европе. Рассматривались австрийские заводы, но по итогу оказалось, что произвести мощный силовой агрегат можно и в отечественных цехах.

"Ключевыми преимуществами нового двигателя являются повышенный срок службы, более низкая цена по сравнению с импортными аналогами при сопоставимых технических характеристиках. Кроме того, важным преимуществом сарапульских двигателей станет наличие у них защиты подшипниковых узлов от электроэрозии. Это характерная для электротранспорта проблема, которая может приводить к выходу из строя двигателя", — рассказали на заводе.

Новые двигатели будут устанавливаться на современные низкопольные трамваи "Витязь" и "Львёнок", которые сегодня курсируют по улицам Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Улан-Удэ, Череповца, Ульяновска, Ижевска и Красноярска. Ожидается, что за год укомплектовываться ими будут до 250 трамваев.