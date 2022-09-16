Норвежские учёные раскрыли, как лекарство от диареи лечит аутизм
Норвежские учёные из Университета Осло обнаружили способность обычного лекарства от диареи уменьшать симптомы аутизма. Такое открытие специалисты сделали в ходе использования компьютерного моделирования, имитирующего сложные взаимодействия белков, результат их работы опубликован в научном журнале New Atlas.
Исследователи выстроили сеть белков, связанных с расстройствами аутистического спектра (РАС), а затем провели тестирование с участием различных лекарств. Результаты указали на несколько молекул, способных противодействовать болезненным процессам, лежащим в основе РАС. Самые значительные показало распространённое противодиарейное средство, называемое в России "Лоперамидом". Оказалось, что препарат воздействует на белки опиоидных рецепторов, при дефиците которых и развивается РАС.
При этом обычные таблетки "Лоперамида" при расстройствах аутистического спектра не помогут, ведь препарат не способен проникать через гематоэнцефалический барьер в головном мозге, но если учёным удастся сделать нанокапсулу, это может помочь снизить тяжесть симптомов у больных аутизмом. До конца потенциал "Лоперамида" ещё не раскрыт, но он оказывает благоприятное влияние на желудочно-кишечный тракт, что также важно для больных РАС, часто страдающих кишечными расстройствами.
Ранее Лайф рассказывал об открытии учёных, установивших, что ночной приём пищи может нанести вред психическому здоровью. Специалисты провели эксперимент с участием двенадцати мужчин и семи женщин в возрасте от 26 лет до 31 года.
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