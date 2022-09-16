Норвежские учёные раскрыли, как лекарство от диареи лечит аутизм

Норвежские учёные из Университета Осло обнаружили способность обычного лекарства от диареи уменьшать симптомы аутизма. Такое открытие специалисты сделали в ходе использования компьютерного моделирования, имитирующего сложные взаимодействия белков, результат их работы опубликован в научном журнале New Atlas.

Исследователи выстроили сеть белков, связанных с расстройствами аутистического спектра (РАС), а затем провели тестирование с участием различных лекарств. Результаты указали на несколько молекул, способных противодействовать болезненным процессам, лежащим в основе РАС. Самые значительные показало распространённое противодиарейное средство, называемое в России "Лоперамидом". Оказалось, что препарат воздействует на белки опиоидных рецепторов, при дефиците которых и развивается РАС.

При этом обычные таблетки "Лоперамида" при расстройствах аутистического спектра не помогут, ведь препарат не способен проникать через гематоэнцефалический барьер в головном мозге, но если учёным удастся сделать нанокапсулу, это может помочь снизить тяжесть симптомов у больных аутизмом. До конца потенциал "Лоперамида" ещё не раскрыт, но он оказывает благоприятное влияние на желудочно-кишечный тракт, что также важно для больных РАС, часто страдающих кишечными расстройствами.