Депутат Госдумы Швыткин заявил о готовности отправиться добровольцем в зону СВО
Заместитель главы Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин изъявил желание отправиться на Украину для участия в специальной военной операции. Заявление он сделал с трибуны нижней палаты парламента на пленарном заседании.
"В настоящее время в зоне специальной военной операции наряду с другими военнослужащими находится родная Псковская воздушно-десантная дивизия, в которой я проходил длительное время службу, мой ОМОН, СОБР, где выполняют задачи мои сослуживцы, товарищи. Я хочу сказать, что я готов быть рядом с ними", — сказал парламентарий.
Напомним: 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о частичной мобилизации. Указ уже опубликован и вступил в силу с сегодняшнего дня, его детали — здесь. А Песков раскрыл содержание скрытого пункта документа.
ТАСС / Кирилл Кухмарь