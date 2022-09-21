Депутат Госдумы Швыткин заявил о готовности отправиться добровольцем в зону СВО

Заместитель главы Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин изъявил желание отправиться на Украину для участия в специальной военной операции. Заявление он сделал с трибуны нижней палаты парламента на пленарном заседании.

"В настоящее время в зоне специальной военной операции наряду с другими военнослужащими находится родная Псковская воздушно-десантная дивизия, в которой я проходил длительное время службу, мой ОМОН, СОБР, где выполняют задачи мои сослуживцы, товарищи. Я хочу сказать, что я готов быть рядом с ними", — сказал парламентарий.