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21 сентября, 12:53

Референдумы сочли "точкой невозврата", которая вывела противостояние РФ и Запада на новый этап

Эксперт Чеснаков: Референдумы вывели Москву и Запад на новый этап противостояния

Референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях стали точкой невозврата и перевели противостояние между Россией и Западом на новый этап. Об этом в рамках круглого стола ЭИСИ "Почему жители освобождённых территорий хотят быть с Россией?" заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Он призвал осознать и принять новую реальность и последствия вероятного включения регионов в состав России. При этом россиянам на ситуацию нужно смотреть не только с военной точки зрения, но также с экономической и дипломатической.

"С этого момента нам придётся зафиксировать, что начинается новый этап противостояния России и Запада. Собственно, это не только военное противостояние. Хотя у этого противостояния, безусловно, есть и военное измерение, дипломатическое измерение и экономическое измерение. Сегодня после обращения президента и выступления министра обороны можно говорить и о политическом содержании военного измерения. Частичная мобилизация, я считаю, это рациональный шаг", — сказал глава научного совета ЦПК.

Сейчас важно не только обеспечить безопасность населения на освобождённых территориях, но и отбросить от их границ формирования ВСУ. Поэтому цель частичной мобилизации — защита новых границ РФ, которая "требует нового подхода к обеспечению безопасности в целом".

Также показателен выбранный формат мобилизации, который говорит о том, что российское руководство чувствует уверенность в достижении цели, подытожил Чеснаков.

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Ранее вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал решение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации своевременным. Он отметил, что депутатский корпус, сенаторы, а также члены партии продолжат гуманитарную миссию и будут направлять "все ресурсы на восстановление мирной жизни в Донбассе".

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ТАСС / Егор Алеев

Ирина Фальке

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