Кого могут мобилизовать в России в 2026 году: возраст и категории запаса Оглавление Кого могут мобилизовать в 2026 году: короткий ответ Кто считается находящимся в запасе Могут ли мобилизовать человека, который не служил в армии Почему рядовых в 2026 году нельзя просто считать военнообязанными до 55 лет Могут ли мобилизовать после 50 лет Что такое первый, второй и третий разряд запаса Правда ли, что сначала мобилизуют первый разряд Категории годности А, Б, В, Г и Д при мобилизации Могут ли мобилизовать с категорией А Могут ли мобилизовать с категорией Б Могут ли мобилизовать с категорией В Могут ли мобилизовать с категорией Г Могут ли мобилизовать с категорией Д Могут ли мобилизовать мужчину младше 30 лет Могут ли мобилизовать выпускника военной кафедры или военного учебного центра Могут ли мобилизовать женщин Могут ли мобилизовать женщину-врача Могут ли мобилизовать при наличии судимости Можно ли мобилизовать без военного билета Кого не могут мобилизовать Кого мобилизуют в первую очередь Как понять, могут ли мобилизовать конкретного человека Частые вопросы До какого возраста могут мобилизовать рядового в 2026 году? Могут ли мобилизовать в 50 лет? Могут ли мобилизовать в 55 лет? Могут ли мобилизовать в 60 лет? Могут ли мобилизовать, если человек никогда не служил? Могут ли мобилизовать с категорией В? Могут ли мобилизовать с категорией Г? Могут ли мобилизовать с категорией Д? Могут ли мобилизовать женщину? Правда ли, что первый разряд мобилизуют первым? Главное По состоянию на 10 августа 2026 года новая волна мобилизации в России официально не объявлена. В конце июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что необходимости в ней нет. Разберём, кого могут призвать в случае мобилизации 335063 335063 Кто подлежит призыву в случае мобилизации. Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock

Кого могут мобилизовать в 2026 году: короткий ответ

Главное правило содержится в статье 17 Федерального закона № 31-ФЗ.

По мобилизации могут призывать граждан, которые одновременно:

— пребывают в запасе;

— не имеют права на отсрочку от мобилизации;

— не освобождены от исполнения воинской обязанности;

— не относятся к прямо исключённым законом категориям.

То есть сам по себе возраст, факт прохождения срочной службы или запись в военном билете ещё не дают полного ответа. Сначала нужно определить, находится ли человек в запасе.

Категории при призыве: возраст, пребывание в запасе и здоровье. Фото © Shutterstock

Кто считается находящимся в запасе

В запас входят далеко не только мужчины, которые когда-то отслужили срочную службу.

Статья 52 закона № 53-ФЗ относит к запасу, в частности:

— уволенных с военной службы с зачислением в запас;

— выпускников военных учебных центров, прошедших соответствующие программы подготовки офицеров, сержантов, старшин, солдат или матросов запаса;

— некоторых граждан, которые вообще не проходили срочную службу;

— прошедших альтернативную гражданскую службу;

— женщин, имеющих военно-учётную специальность.

То есть «Не служил в армии» и «не состою в запасе» — не одно и то же.

Могут ли мобилизовать человека, который не служил в армии

Да, в некоторых случаях могут.

Закон прямо предусматривает зачисление в запас граждан, которые не проходили срочную службу, например из-за освобождения от призыва или действовавших отсрочек, а также некоторых граждан, достигших 30 лет без прохождения службы.

Следовательно, решающим является не наличие армейского опыта, а правовой статус человека.

Например, мужчина не служил из-за категории «В» и был зачислен в запас. Сам факт отсутствия срочной службы не исключает его из числа граждан запаса.

Другой пример: мужчина младше 30 лет просто является обычным призывником и в запас ещё не зачислен. На него распространяются правила обычного призыва, а не правило статьи 17 о призыве запасников по мобилизации. С 2026 года обычный призыв проводится в течение всего календарного года.

Поэтому вопрос «могут ли мобилизовать, если не служил» всегда нужно начинать с другого вопроса: состоит ли человек в запасе.

Почему рядовых в 2026 году нельзя просто считать военнообязанными до 55 лет

Это особенно важное изменение законодательства.

В 2023 году предельный возраст пребывания в запасе для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов увеличили. Для третьего разряда окончательный предел повышается с 50 до 55 лет.

Но повышение вводится постепенно с 2024 по 2028 год.

Переходная схема выглядит так:

— если 50 лет исполнилось в 2024 году — предельный возраст установлен до 51 года;

— если 50 лет исполнилось в 2025 году — до 52 лет;

— если 50 лет исполняется в 2026 году — до 53 лет;

— если 50 лет исполнится в 2027 году — до 54 лет;

— после завершения переходного периода применяется новый общий предел до 55 лет.

Поэтому фраза «в 2026 году всех рядовых могут мобилизовать до 55 лет» некорректна.

Возраст необходимо определять с учётом года рождения и переходных положений закона.

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Могут ли мобилизовать после 50 лет

Да, могут — но не всех.

Возраст старше 50 лет сам по себе не означает автоматического исключения из запаса.

Например, младшие офицеры могут состоять в запасе до 60 лет, майоры и подполковники — до 65 лет, а для высших офицеров максимальный предел достигает 70 лет.

Кроме того, из-за переходного периода отдельные рядовые, сержанты, прапорщики и другие граждане соответствующих званий продолжают находиться в запасе и после 50 лет.

Следовательно, запросы «могут ли мобилизовать в 51 год» или «могут ли мобилизовать после 50» нельзя корректно закрыть одной цифрой. Нужно знать звание и дату рождения.

Что такое первый, второй и третий разряд запаса

Разряд запаса показывает, к какой возрастной группе относится военнообязанный с учётом его воинского звания.

Например, для солдатского состава статья 53 устанавливает:

первый разряд — до 40 лет;

второй — до 50 лет;

третий — до установленного законом предельного возраста, с учётом действующего переходного периода.

Для офицеров возрастные границы выше.

Разряд запаса и категория годности к военной службе — совершенно разные вещи.

Цифра 1, 2 или 3 характеризует разряд запаса.

Буквы А, Б, В, Г и Д характеризуют состояние здоровья и годность к военной службе.

Правда ли, что сначала мобилизуют первый разряд

Это распространённое упрощение.

Статья 53 закона № 53-ФЗ действительно делит запас на первый, второй и третий разряды. Однако статья 17 закона о мобилизации не устанавливает общего правила, согласно которому государство обязано сначала полностью призвать первый разряд, затем второй и только потом третий.

Иными словами, разряд запаса нельзя автоматически превращать в номер «волны мобилизации».

Во время частичной мобилизации 2022 года Минобороны отдельно сообщало о приоритетных военно-учётных специальностях и опыте, но эти оперативные критерии конкретной кампании нельзя автоматически считать правилами любой возможной мобилизации в 2026 году.

Категории годности А, Б, В, Г и Д при мобилизации

Военно-врачебная экспертиза использует пять основных категорий:

А — годен к военной службе;

Б — годен с незначительными ограничениями;

В — ограниченно годен;

Г — временно не годен;

Д — не годен к военной службе.

Могут ли мобилизовать с категорией А

Категория «А» означает, что гражданин годен к военной службе.

Если такой человек находится в запасе, укладывается в предельный возраст и не имеет отсрочки либо другого предусмотренного законом исключения, категория «А» сама по себе не препятствует мобилизационному призыву.

Могут ли мобилизовать с категорией Б

Категория «Б» означает «годен к военной службе с незначительными ограничениями».

Она также не является сама по себе основанием для отсрочки от мобилизации. Решающее значение имеют нахождение в запасе, возраст, состояние здоровья с учётом конкретных ограничений и наличие других законных оснований для отсрочки.

Могут ли мобилизовать с категорией В

Да, сама категория «В» не даёт автоматической отсрочки от мобилизации.

Это один из самых частых источников путаницы.

Категория «В» означает «ограниченно годен к военной службе». Она освобождает человека от обычного призыва на срочную службу, однако гражданин зачисляется в запас. Закон о мобилизации, в свою очередь, распространяется именно на граждан, пребывающих в запасе и не имеющих отсрочки.

Поэтому логика «у меня категория В, значит, мобилизовать меня невозможно» неверна.

При этом конкретные заболевания и состояние здоровья могут иметь значение для медицинского освидетельствования и определения возможности прохождения службы.

Могут ли мобилизовать с категорией Г

Категория «Г» означает временную негодность к военной службе.

Закон № 31-ФЗ прямо предусматривает для граждан, признанных временно не годными по состоянию здоровья, отсрочку от мобилизации на срок до шести месяцев.

После окончания периода временной негодности состояние здоровья может оцениваться вновь.

Могут ли мобилизовать с категорией Д

Категория «Д» означает полную негодность к военной службе.

Граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья, освобождаются от исполнения воинской обязанности. Достигший предельного возраста или признанный не годным гражданин переводится в отставку и снимается с воинского учёта.

Могут ли мобилизовать мужчину младше 30 лет

Возраст до 30 лет ещё не говорит, является мужчина призывником или запасником.

Большинство мужчин от 18 до 30 лет, которые не проходили службу и не зачислены в запас по другим основаниям, относятся к обычным призывникам. Их призывают на срочную военную службу по правилам закона № 53-ФЗ.

Но мужчина моложе 30 лет может уже находиться в запасе.

Например, это возможно после прохождения службы, военной подготовки в вузе или при зачислении в запас по состоянию здоровья.

Если гражданин уже находится в запасе, к нему применяется общее правило статьи 17 закона о мобилизации.

Поэтому 30 лет — это не нижняя граница мобилизационного возраста.

Могут ли мобилизовать выпускника военной кафедры или военного учебного центра

Да, если он зачислен в запас и не имеет оснований для отсрочки.

Закон прямо включает в запас граждан, успешно завершивших соответствующие программы военной подготовки в военных учебных центрах. В зависимости от программы им может быть присвоено звание офицера, сержанта, старшины, рядового или матроса запаса.

Следовательно, отсутствие срочной службы после обычной школы или вуза в таком случае не означает отсутствие статуса запасника.

Могут ли мобилизовать женщин

В запас зачисляются женщины, имеющие военно-учётную специальность. При этом все женщины, пребывающие в запасе, относятся к третьему разряду.

Предельный возраст пребывания женщин в запасе составляет:

— для имеющих офицерские звания — до 50 лет;

— для имеющих другие воинские звания — до 45 лет.

Таким образом, имеет значение не просто профессия женщины, а наличие военно-учётной специальности и пребывание в запасе.

Женщинам при этом предоставлены дополнительные семейные основания для отсрочки: например, наличие ребёнка младше 16 лет или беременность сроком не менее 22 недель.

Могут ли мобилизовать женщину-врача

Профессия врача сама по себе ещё не является достаточным ответом.

Необходимо проверить, поставлена ли женщина на воинский учёт, имеет ли военно-учётную специальность и находится ли в запасе.

Могут ли мобилизовать при наличии судимости

Здесь не действует логика «любая судимость освобождает».

Статья 17 закона № 31-ФЗ прямо запрещает мобилизационный призыв граждан с неснятой или непогашенной судимостью за определённый перечень преступлений — в частности, ряд преступлений террористического, экстремистского характера, против государственной безопасности и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Поэтому наличие любой другой судимости нельзя автоматически считать основанием, исключающим мобилизацию.

Можно ли мобилизовать без военного билета

Само отсутствие бумажного военного билета на руках не является отдельным основанием для освобождения от мобилизации.

Определяющим является юридический статус: пребывает ли гражданин в запасе, состоит ли он на воинском учёте, каково его звание, категория годности и имеются ли основания для отсрочки. Возможность постановки на воинский учёт и изменения учётных сведений сегодня также не всегда требует личного визита гражданина в военкомат.

Поэтому формула «нет военного билета — значит, мобилизовать не могут» неверна.

Кого не могут мобилизовать

Основное правило зеркальное: если гражданин не пребывает в запасе, статья 17 закона № 31-ФЗ не относит его к гражданам, подлежащим призыву по мобилизации.

Кроме того, не подлежат мобилизационному призыву граждане, полностью освобождённые от исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья, а также некоторые лица с неснятой или непогашенной судимостью за прямо перечисленные в законе преступления.

Отдельная большая группа — граждане, имеющие право на отсрочку.

К ней относятся, в частности:

— забронированные граждане;

— временно не годные к военной службе;

— некоторые граждане, осуществляющие постоянный уход за родственниками;

— отдельные многодетные родители и одинокие родители;

— ряд студентов;

— другие предусмотренные законом и указами президента категории.

Кого мобилизуют в первую очередь

В действующем федеральном законодательстве нет универсальной таблицы «первый разряд — первая волна, второй разряд — вторая волна, третий — третья».

Закон определяет круг граждан, которые могут подлежать призыву, и делит запас на разряды, но не устанавливает этим автоматически последовательность будущей мобилизации.

При конкретной мобилизационной кампании значение могут иметь потребности Вооружённых сил, военно-учётная специальность, воинское звание, подготовка и другие критерии.

Поэтому утверждать заранее, что, например, «в 2026 году обязательно сначала призовут всех мужчин до 40 лет», оснований нет.

Как понять, могут ли мобилизовать конкретного человека

Для предварительной проверки нужно последовательно ответить на пять вопросов.

1. Находится ли человек в запасе?

Это главный юридический критерий.

2. Какое воинское звание указано в документах?

От него зависит предельный возраст пребывания в запасе.

3. Какой разряд запаса указан?

Для первого, второго и третьего разрядов установлены разные возрастные границы.

4. Какая категория годности?

Категории «В», «Г» и «Д» имеют принципиально разные последствия.

5. Есть ли отсрочка или бронь?

Даже гражданин подходящего возраста и категории может не подлежать призыву при наличии законного основания для отсрочки.

Частые вопросы

До какого возраста могут мобилизовать рядового в 2026 году?

В 2026 году нельзя использовать одну универсальную цифру 55 лет. Для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов действует переходный период повышения предельного возраста. Например, для граждан, которым 50 лет исполняется в 2026 году, установлен предел до 53 лет.

Могут ли мобилизовать в 50 лет?

Да. Это зависит от воинского звания, разряда и даты рождения. Для офицеров пределы существенно выше 50 лет, а для части рядового состава действует переходный период.

Могут ли мобилизовать в 55 лет?

Некоторых категорий запасников — да. Например, офицерский состав может находиться в запасе после 55 лет. Для рядового состава необходимо учитывать переходные нормы.

Могут ли мобилизовать в 60 лет?

Для части офицеров — закон допускает пребывание в запасе в этом возрасте. Для рядового и сержантского состава действуют более низкие возрастные пределы.

Могут ли мобилизовать, если человек никогда не служил?

Да, если он по закону уже зачислен в запас. Отсутствие опыта срочной службы само по себе не является освобождением.

Могут ли мобилизовать с категорией В?

Сама категория «В» не является отсрочкой от мобилизации. Граждане с этой категорией могут находиться в запасе.

Могут ли мобилизовать с категорией Г?

Временно не годным гражданам закон предоставляет отсрочку сроком до шести месяцев.

Могут ли мобилизовать с категорией Д?

Граждане, признанные не годными к военной службе, освобождаются от исполнения воинской обязанности.

Могут ли мобилизовать женщину?

Юридически — да, если женщина находится в запасе и не имеет оснований для отсрочки. Женщины с офицерскими званиями пребывают в запасе до 50 лет, с другими званиями — до 45 лет.

Правда ли, что первый разряд мобилизуют первым?

Федеральные законы не устанавливают автоматической последовательности «сначала весь первый разряд, затем второй, потом третий». Разряды прежде всего определяют состав и возрастные границы запаса.

Главное

По российскому законодательству мобилизационному призыву подлежат прежде всего граждане, пребывающие в запасе и не имеющие права на отсрочку.

Поэтому определить возможность мобилизации только по возрасту нельзя.

Человек может не служить в армии, но находиться в запасе. Категория «В» также не означает автоматического освобождения от мобилизации. Категория «Г» даёт временную отсрочку, а категория «Д» означает негодность к военной службе.

Предельный возраст зависит от воинского звания и разряда запаса. Причём для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов в 2026 году ещё действует переходная схема повышения предельного возраста, поэтому популярная цифра «до 55 лет» применима не ко всем прямо сейчас.

По состоянию на 10 августа 2026 года новая волна мобилизации в России официально не объявлена. Этот материал описывает действующие правовые критерии на случай проведения мобилизационного призыва.