Что такое частичная мобилизация и кто под неё попадает 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о дополнительном призыве в вооружённые силы. "Лайф" выяснил, как будет проводиться мобилизация и кого она затронет. 21 сентября, 13:36 Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock

Что такое частичная мобилизация

Президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором обрисовал ситуацию в Донбассе, а также объявил о начале частичной мобилизации на территории РФ.

Она стартует 21 сентября после подписания соответствующего указа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах призвать 300 тысяч человек. Это не значит, что прямо сейчас на Украину хлынут многотысячные эшелоны, — армии в первую очередь нужны профессиональные и обученные военные.

В России воинскому учёту подлежат военнообязанные мужчины призывного возраста — от 18 до 27 лет, а также женщины с военно-учётными специальностями. Благодаря воинскому учёту существует систематизированная база, отражающая ситуацию с мобилизационным ресурсом. Но далеко не все, кто состоит на воинском учёте, попадают под частичную мобилизацию. К примеру, те, кто не успел отслужить в войсках до 27 лет и не получил военно-учётную специальность, но получил военный билет по достижении предельного возраста, мобилизации не подлежат.

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В первую очередь под частичную мобилизацию попадают резервисты. Это те, кто уже отслужил в армии, заключил контракт с Министерством обороны на пребывание в мобилизационном резерве. То есть формально считается гражданским, но первым прибывает в военкомат в случае необходимости. Резервисты регулярно — раз в год — проходят сборы, а также участвуют в ежемесячных военных занятиях, за что получают денежные выплаты. Каждый резервист, как правило, приписан к конкретной военной части.

Следующие, кто попадает под частичную мобилизацию, — граждане, находящиеся в запасе. Они делятся на три разряда.

Первый разряд — солдаты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет, а также младшие офицеры до 45 лет и старшие офицеры до 60 лет. В случае частичной мобилизации и соответствия требованиям Минобороны (служба в ВС РФ, нужная военно-учётная специальность и опыт боевых действий) их призывают сразу после резервистов.

Второй разряд — солдаты, старшины, прапорщики и мичманы до 45 лет, а также младшие офицеры до 50 лет и старшие офицеры до 65 лет.

Третий разряд "запасников" — солдаты, старшины, прапорщики и мичманы до 50 лет, а также и младшие офицеры до 60 лет. Их призовут в последнюю очередь, только при полной мобилизации.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров отметил, что, несмотря на большой возрастной "разброс" тех, кто может попасть под мобилизацию, в основном упор будет сделан на грамотных молодых специалистов.

Задействованы будут в основном молодые мужчины, которые недавно прошли подготовку, и те специальности, которые сейчас нужны на фронте. Думаю, это будут не санинструкторы, к примеру, а именно те, кто нужен, чтобы закрыть некоторые направления, которые имеются сейчас у нас на линии фронта. Сергей Гончаров Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора “Альфа”

Кто не подлежит мобилизации и кому положена отсрочка

Сергей Шойгу подчеркнул, что частичная мобилизация не коснётся студентов и военных срочной службы. Никто из них не будет отправлен в зону проведения СВО на Украине. Член Совета по правам человека при Президенте РФ Кирилл Кабанов подробно прокомментировал эти заявления.

Не будут призываться срочники и студенты. Вообще, молодёжь призывается только при полной мобилизации Кирилл Кабанов Член Совета по правам человека при Президенте РФ

Также мобилизации не подлежат граждане с неснятой или непогашенной судимостью за совершение тяжкого преступления.

Отсрочка полагается гражданам, признанным временно негодными к военной службе по состоянию здоровья. Срок — до шести месяцев. Также мобилизации не будет среди обладателей военного билета с категорией В ("ограниченно годен").

Мобилизации не подлежат те, кто занят постоянным уходом за ближайшими родственниками, а именно: отцом, матерью, женой, мужем и другими, за теми, кто нуждается в постоянном уходе либо относится к категории инвалидов I группы. А также за несовершеннолетними членами семьи при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан.

Отцы детей до 16 лет могут получить отсрочку от мобилизации и военной службы в двух случаях: если они воспитывают ребёнка сами, без матери, а также если у них четверо и более детей.

Если детей в возрасте младше 16 лет трое, но жена беременна четвёртым, а срок беременности больше 22 недель, то отцу также полагается отсрочка.

Военнообязанные женщины получают отсрочку в том случае, если они беременны, а срок беременности — от 22 недель.

Отсрочку могут также получить дети матерей-одиночек, у которых, помимо призывника, есть еще четверо или более детей младше восьми лет.

Частичная мобилизация в России: последние новости

Поскольку это частичная мобилизация, она будет проходить в отдельных субъектах РФ. Уже известны регионы, где призовут больше всего граждан.

— Больше всего граждан в ходе частичной мобилизации призовут в центральных и западных регионах РФ, исходя из численности проживающего в каждом субъекте РФ населения, — отметил глава Комитета Госдумы по обороне РФ Андрей Картаполов.

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Остаётся вопрос, какие обязанности накладывает мобилизация на тех, кто под неё попадает.

Согласно статье 21 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" при объявлении мобилизации, граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в повестках. Они должны выполнять требования, изложенные в полученных ими мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов. Кстати, сами повестки обязаны вручать только по месту жительства и лично в руки. Никакого вручения у метро и прочей самодеятельности, как в случае повальной мобилизации на Украине, нет и не будет.

20 сентября Госдума во втором и третьем чтениях единогласно приняла поправки, которыми в Уголовный кодекс введены понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

Так, в статью УК РФ об отягчающих обстоятельствах (ст. 63) ввели совершение преступления "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий".

Ограничений на передвижение военнообязанных в России нет, однако получивший повестку специалист с нужной военно-учётной специальностью не имеет права выезжать не только за границу, но и с места жительства.

Фейки о мобилизации

Важно предупредить, что в связи с объявлением частичной мобилизации число фейков, направленных на провоцирование паники, может зашкаливать. Учитывая, что многие провокации совершаются через Интернет, в Минцифры сделали заявление о том, что через "Госуслуги" повестки доставляться не будут.

— В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через "Госуслуги", сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует, — заверили в ведомстве.

Ранее в Общественной палате РФ заявили, что спецслужбы Украины срочно подрядили интернет-армию сеять панику среди россиян. Также, создаются подставные аккаунты, с которых ведётся общение в телеграм-каналах и пабликах других соцсетей.

Фото © Shutterstock Частичная мобилизация в России — это: 0 Необходимость ускорить темпы СВО Вынужденная мера для защиты граждан на освобождённых территориях Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев