В РВИО сочли частичную мобилизацию необходимой для победы над "мировыми силами зла"
Частичная мобилизация — это дополнительная мера, которая необходима для победы над силами НАТО на территории Украины, где России противостоят изверги и сатанисты в лице нацистов. Об этом сказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Борьба идёт не просто против неонацизма на Украине и даже не против "коллективного Запада", борьба идёт со всеми мировыми силами зла. По факту Россия сегодня объединяет вокруг себя все силы добра, которые сражаются с нацистами образца 2022 года, извергами, убивающими мирных людей, сатанистами, поправшими все традиционные религии мира", — пояснил он.
Эксперт напомнил, что частичная мобилизация не является чем-то уникальным для нашей страны. Такие меры объявлялись в период войны с японскими агрессорами в ходе боёв на реке Халхин-Гол в Монголии, а также во время противостояния с финнами в 1939–1940 годах.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
Shutterstock