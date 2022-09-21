В РВИО сочли частичную мобилизацию необходимой для победы над "мировыми силами зла"

Частичная мобилизация — это дополнительная мера, которая необходима для победы над силами НАТО на территории Украины, где России противостоят изверги и сатанисты в лице нацистов. Об этом сказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"Борьба идёт не просто против неонацизма на Украине и даже не против "коллективного Запада", борьба идёт со всеми мировыми силами зла. По факту Россия сегодня объединяет вокруг себя все силы добра, которые сражаются с нацистами образца 2022 года, извергами, убивающими мирных людей, сатанистами, поправшими все традиционные религии мира", — пояснил он.