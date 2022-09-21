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Опубликовано 21 сентября 2022, 14:03
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Рада в первом чтении поддержала закон о добровольном воинском учёте женщин

Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект о добровольном воинском учёте женщин, профессии которых позволяют быть пригодными к службе. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в телеграм-канале.

"Новая формулировка статьи по учёту: "Женщины, которые имеют специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учётной специальности, определённой в перечне, утверждённом Министерством обороны Украины, и годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учёт военнообязанных", написал он.

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Напомним, в июле Минобороны Украины обязало с 1 октября встать на воинский учёт женщин, получивших образование в области химии, биологии, телекоммуникаций и по ряду других направлений. Всего в список вошло семь профессий и четырнадцать специальностей.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
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