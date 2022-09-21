Рада в первом чтении поддержала закон о добровольном воинском учёте женщин

Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект о добровольном воинском учёте женщин, профессии которых позволяют быть пригодными к службе. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в телеграм-канале.

"Новая формулировка статьи по учёту: "Женщины, которые имеют специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учётной специальности, определённой в перечне, утверждённом Министерством обороны Украины, и годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учёт военнообязанных", — написал он.