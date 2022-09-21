Что делать работодателю в случае мобилизации сотрудника: ответы на три главных вопроса

Сегодня президент страны объявил о частичной мобилизации в России. Совет Федерации и Госдума уже приняли поправки в соответствующие законы, а кабмин в скором времени определит, кто сможет взять отсрочку от мобилизации. Этим вопросом задаются и работодатели, ведь, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на службу будет призвано 300 тысяч человек. Эксперты в беседе с РБК рассказали, какие обязанности теперь появляются у нанимателей и как ситуация отразится на рынке труда.

Уволят ли мобилизованного?

На период выполнения воинской обязанности за работником сохраняется его рабочее место. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Как объяснил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов, при частичной мобилизации действует тот же порядок, как при призыве работника на воинскую службу. Соответственно, работодатель обязан полностью рассчитать сотрудника — выплатить зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск. Кроме того, на период выполнения воинской обязанности за работником сохраняется его рабочее место.

Какие обязанности возникают у работодателя?

Работодатель не отвечает за призыв работника — это работа военкомата. Фото © Unsplash

Работодатель не отвечает за призыв работника — это работа военкомата, продолжил Сафонов. Например, если человек уехал в другую страну и на его имя пришла повестка, то это не является зоной ответственности его начальника. Но компания, например, может передать информацию в военкомат о его отсутствии. А адвокат адвокатского бюро "Лебедева-Романова и партнёры" Тимур Харди считает, что в ближайшее время Министерство труда может выступить с рекомендациями дополнительного характера.

"По общему правилу, работодатель обязан вручить повестку работнику под подпись не менее чем за три дня до даты назначенной явки, следует из постановления правительства. Не оповещение работника влечёт административный штраф от одной до трёх тысяч рублей. Розыск граждан, не исполняющих воинскую обязанность, и их привод в военный комиссариат осуществляется органами внутренних дел", — напоминают эксперты.

Повлияет ли частичная мобилизация на рынок труда?

Эксперт предполагает, что мобилизация прежде всего коснется людей, занятых в офисном управлении. Фото © Unsplash

Мобилизация 300 тысяч человек может существенно повлиять на рынок труда в России: в таком случае он будет разворачиваться в сторону работника, в то время как сейчас перевес на стороне работодателя, указал Сафонов. Сказать, какие именно отрасли пострадают сильнее всего, трудно, но эксперт предполагает, что мобилизация прежде всего коснется людей, занятых в офисном управлении.