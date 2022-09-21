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21 сентября, 14:10

Обладатель "Золотого мяча" Каннаваро стал главным тренером итальянского клуба

Обладатель "Золотого мяча" и бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро стал главным тренером клуба "Беневенто", который выступает в Серии В. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Подробности соглашения между клубом и специалистом не разглашаются. Добавим, что сейчас "Беневенто" занимает 13-е место в таблице Серии В — второго по силе турнира в Италии.

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Отметим, что Фабио Каннаваро до этого работал тренером пяти клубов из Азии, а также сборной Китая.

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beneventocalcio.club

Шамиль Гаджиев
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