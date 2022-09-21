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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 18:18

В Запорожье сообщили о сбое в работе трансформаторов на ЗАЭС из-за обстрела ВСУ

В работе Запорожской АЭС зафиксированы новые нарушения из-за обстрела ВСУ энергоблоков станции. Об этом заявил в среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Нарушена система охлаждения, трансформаторы, открытое распределительное устройство. Они хотят сделать так, чтобы её (станцию. — Прим. Лайфа) невозможно было эксплуатировать", — сообщил он в эфире "Радио России".

Рогов: Запорожская область объявит независимость в административных границах
Рогов: Запорожская область объявит независимость в административных границах

Как сообщало ранее Минобороны РФ, Украина не прекращает обстреливать Энергодар и территории Запорожской атомной электростанции — в результате ударов по ЗАЭС в среду также была повреждена труба системы технической воды.

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ТАСС / Мальгавко Сергей

Ирина Фальке
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