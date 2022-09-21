Украина собралась увеличить потенциал "армии дронов"
Вице-премьер Украины Фёдоров рассказал о планах увеличить потенциал "армии дронов"
Незалежная планирует увеличить боевой потенциал своей "армии дронов", рассказал в своём телеграм-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров, комментируя планы Генштаба ВСУ закрыть беспилотниками линию фронта шириной в 2470 километров.
"Наша команда ещё больше будет уделять внимание проекту "Армия дронов", чтобы обеспечивать ВСУ современными эффективными беспилотниками. На каждого мобилизованного и танк в РФ должно быть несколько боевых снарядов и дронов у нас", — подчеркнул Фёдоров.
По его словам, на фоне объявления частичной мобилизации в России все технологические компании в Незалежной должны сделать упор на развитии военных технологий, чтобы стать более инновационными и гибкими.
Напомним: 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о частичной мобилизации. Указ уже опубликован и вступил в силу с сегодняшнего дня, его детали — здесь. А Песков раскрыл содержание скрытого пункта документа.
Freepik