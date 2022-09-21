Украина собралась увеличить потенциал "армии дронов"

"Наша команда ещё больше будет уделять внимание проекту "Армия дронов", чтобы обеспечивать ВСУ современными эффективными беспилотниками. На каждого мобилизованного и танк в РФ должно быть несколько боевых снарядов и дронов у нас", — подчеркнул Фёдоров.