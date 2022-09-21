ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 17:10
11801

Немецкий депутат назвала безумцами выступающих за поставки оружия Киеву

Депутат немецкого Бундестага от фракции "Левых" Сара Вагенкнехт заявила, что считает безумными своих коллег, выступающих за поставки оружия Украине. Об этом она написала в своём Twitter-аккаунте. По словам политика, федеральное правительство ФРГ должно поддержать переговоры между Москвой и Киевом вместо продолжения эскалации.

"Те, кто всё ещё цепляется за поставки оружия и верит, что смогут вытеснить Россию из Крыма, безумны и ставят наше выживание под угрозу", заявила депутат.

Слуцкий: Точка невозврата в переговорах с Киевом пройдена
Слуцкий: Точка невозврата в переговорах с Киевом пройдена

Ранее Лайф писал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что всё ещё верит в дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Он отметил, что альянс должен помочь Киеву обеспечить себя хорошей переговорной позицией.

BannerImage

Shutterstock

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • бундестаг
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar