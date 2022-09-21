Немецкий депутат назвала безумцами выступающих за поставки оружия Киеву
Депутат немецкого Бундестага от фракции "Левых" Сара Вагенкнехт заявила, что считает безумными своих коллег, выступающих за поставки оружия Украине. Об этом она написала в своём Twitter-аккаунте. По словам политика, федеральное правительство ФРГ должно поддержать переговоры между Москвой и Киевом вместо продолжения эскалации.
"Те, кто всё ещё цепляется за поставки оружия и верит, что смогут вытеснить Россию из Крыма, безумны и ставят наше выживание под угрозу", — заявила депутат.
Ранее Лайф писал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что всё ещё верит в дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Он отметил, что альянс должен помочь Киеву обеспечить себя хорошей переговорной позицией.
Shutterstock