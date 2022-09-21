В Херсоне прогремело как минимум четыре взрыва, работает ПВО
По меньшей мере четыре взрыва прогремело в Херсоне около 19 часов 35 минут, предположительно, работают российские системы ПВО. Следы от ракет в небе над городом не видны, о пострадавших не сообщается.
"Мощный взрыв прогремел в микрорайоне ХБК в Херсоне, над местом взрыва поднимается чёрный дым", — передаёт корреспондент РИА "Новости".
Ранее Лайф писал, что российские силовики выявили и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, которые были подготовлены для совершения терактов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ