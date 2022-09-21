ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 17:06
5994

В Херсоне прогремело как минимум четыре взрыва, работает ПВО

По меньшей мере четыре взрыва прогремело в Херсоне около 19 часов 35 минут, предположительно, работают российские системы ПВО. Следы от ракет в небе над городом не видны, о пострадавших не сообщается.

"Мощный взрыв прогремел в микрорайоне ХБК в Херсоне, над местом взрыва поднимается чёрный дым", — передаёт корреспондент РИА "Новости".

Российские ВКС сбили американские ракеты HARM и снаряды HIMARS под Херсоном
Российские ВКС сбили американские ракеты HARM и снаряды HIMARS под Херсоном

Ранее Лайф писал, что российские силовики выявили и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, которые были подготовлены для совершения терактов.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar