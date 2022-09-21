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21 сентября, 17:06

В Херсоне прогремело как минимум четыре взрыва, работает ПВО

По меньшей мере четыре взрыва прогремело в Херсоне около 19 часов 35 минут, предположительно, работают российские системы ПВО. Следы от ракет в небе над городом не видны, о пострадавших не сообщается.

"Мощный взрыв прогремел в микрорайоне ХБК в Херсоне, над местом взрыва поднимается чёрный дым", — передаёт корреспондент РИА "Новости".

Российские ВКС сбили американские ракеты HARM и снаряды HIMARS под Херсоном

Российские ВКС сбили американские ракеты HARM и снаряды HIMARS под Херсоном

Ранее Лайф писал, что российские силовики выявили и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, которые были подготовлены для совершения терактов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми

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