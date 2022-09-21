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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 16:36
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Грузия отказалась вводить визовый режим для россиян

Лидер правящей в Грузии партии объявил об отказе вводить визовый режим с Россией

Лидер правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что страна не собирается вводить визовый режим для россиян. Об этом он рассказал, комментируя новость о частичной мобилизации в РФ. Также, по словам политика, все утверждения об опасности туристов из РФ политически мотивированы и не имеют оснований.

"Дважды прошла кампания о том, что российские туристы якобы представляют серьёзную угрозу, и оба раза оказывалось, что она была совершенно безосновательной, фальшивой, искусственной и имела политические цели. Ситуация полностью под контролем", — заявил Кобахидзе и добавил, что правительство заботится о безопасности государства.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Так, в зону проведения СВО на Украине будут призваны состоящие на учёте в военкоматах резервисты, а также имеющие боевой опыт граждане. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего к службе планируется привлечь около 300 тысяч человек.

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Getty Images / Anadolu Agency / Arif Hudaverdi Yaman

Матвей Шандрыголов
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