Грузия отказалась вводить визовый режим для россиян

Лидер правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что страна не собирается вводить визовый режим для россиян. Об этом он рассказал, комментируя новость о частичной мобилизации в РФ. Также, по словам политика, все утверждения об опасности туристов из РФ политически мотивированы и не имеют оснований.

"Дважды прошла кампания о том, что российские туристы якобы представляют серьёзную угрозу, и оба раза оказывалось, что она была совершенно безосновательной, фальшивой, искусственной и имела политические цели. Ситуация полностью под контролем", — заявил Кобахидзе и добавил, что правительство заботится о безопасности государства.