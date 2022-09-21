Путин: Российские воины отважно защищают Донбасс ради будущего своих детей и внуков
Президент РФ Владимир Путин высоко оценил подвиги российских военных в ходе СВО, на которые они идут ради спасения русских людей и обеспечения мирного неба для своих детей и внуков. Об этом он заявил в рамках мероприятия по случаю 1160-летия зарождения российской государственности, которое проходит в Великом Новгороде. Глава государства напомнил, что быть патриотом — это "суть природы и характера российского народа".
"Сейчас в ходе специальной военной операции наши герои, солдаты и офицеры, добровольцы проявляют именно такие высшие человеческие качества, бьются отважно, плечом к плечу, как братья, ради спасения людей Донбасса, ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой", — сказал Путин.
Ранее глава государства предупредил, что от России "больше не дождутся" отказа от своих национальных интересов. По его словам, наша страна уже на собственном историческом опыте поняла, что для неё "смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет".
Telegram / "Кремль. Новости"