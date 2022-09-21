ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 15:45
4235

Путин: Российские воины отважно защищают Донбасс ради будущего своих детей и внуков

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил подвиги российских военных в ходе СВО, на которые они идут ради спасения русских людей и обеспечения мирного неба для своих детей и внуков. Об этом он заявил в рамках мероприятия по случаю 1160-летия зарождения российской государственности, которое проходит в Великом Новгороде. Глава государства напомнил, что быть патриотом — это "суть природы и характера российского народа".

"Сейчас в ходе специальной военной операции наши герои, солдаты и офицеры, добровольцы проявляют именно такие высшие человеческие качества, бьются отважно, плечом к плечу, как братья, ради спасения людей Донбасса, ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой", — сказал Путин.

Путин назвал Новгородскую землю колыбелью Руси и истоком её цивилизации
Путин назвал Новгородскую землю колыбелью Руси и истоком её цивилизации

Ранее глава государства предупредил, что от России "больше не дождутся" отказа от своих национальных интересов. По его словам, наша страна уже на собственном историческом опыте поняла, что для неё "смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет".

BannerImage

Telegram / "Кремль. Новости"

Ирина Фальке
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • История
  • Общество
  • Политика
  • Наука
  • Новгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar