Путин: Российские воины отважно защищают Донбасс ради будущего своих детей и внуков

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил подвиги российских военных в ходе СВО, на которые они идут ради спасения русских людей и обеспечения мирного неба для своих детей и внуков. Об этом он заявил в рамках мероприятия по случаю 1160-летия зарождения российской государственности, которое проходит в Великом Новгороде. Глава государства напомнил, что быть патриотом — это "суть природы и характера российского народа".

"Сейчас в ходе специальной военной операции наши герои, солдаты и офицеры, добровольцы проявляют именно такие высшие человеческие качества, бьются отважно, плечом к плечу, как братья, ради спасения людей Донбасса, ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой", — сказал Путин.