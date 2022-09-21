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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 14:50

Белый дом: США не находятся в состоянии войны с Россией

Американский координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кёрби заявил, что США ни в коем случае не воюют с Россией. Так он ответил на соответствующий вопрос ведущего в интервью телеканалу Fox News.

"Нет, совершенно точно нет", — сказал сотрудник администрации Байдена и добавил, что все заявления о противостоянии НАТО и России "даже близко не похожи на правду".

НАТО не видит изменений в готовности ядерных сил России
НАТО не видит изменений в готовности ядерных сил России

Ранее Кёрби заявил, что США всерьёз воспринимают слова президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии, но пока не видят необходимости повышать готовность собственных сил стратегического сдерживания.

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Getty Images / Alex Wong

Ирина Фальке
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