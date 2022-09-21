В Чехии умер первый заболевший оспой обезьян
В Чехии скончался первый пациент, у которого была диагностирована обезьянья оспа. Как сообщает издание Idnes, ссылаясь на Министерство здравоохранения, больной заразился во время отпуска в Испании.
"В республике умер первый больной обезьяньей оспой, заразившийся, предположительно, во время отпуска в Испании. Помимо этой болезни у него был также ряд других заболеваний, включая ВИЧ и воспаление лёгких", — пишет издание со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава Ондржея Якоба.
Агентство напомнило, что Чехия является третьей европейской страной, в которой зафиксирована смерть пациента с обезьяньей оспой. По официальным данным, там числится 55 заболевших.
А ранее Лайф писал, что в России в начале сентября был зафиксирован второй случай оспы обезьян. Болезнь выявили у мужчины, вернувшегося недавно из поездки по Европе. О первом заразившемся Роспотребнадзор сообщил 12 июля. Пациент тогда сам обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью, после чего анализы показали у него именно этот вирус.
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