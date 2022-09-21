Политолог заявил, что мобилизация затронет всего 1% военнообязанных россиян
Политолог Потуремский заявил, что частичная мобилизация затронет всего 1% военнообязанных
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в беседе с Лайфом назвал введение частичной мобилизации выверенным и ответственным решением, добавив, что она затронет всего 1% военнообязанных.
Он отметил, что первоначальный сценарий специальной военной "Операции Z" значительно трансформировался, а также указал, что России противостоит не Украина, а коллективный Запад, идущий по пути эскалации и противостояния. В условиях, когда Киеву поставляется тяжёлое вооружение, в том числе большого радиуса действия, без всяких сомнений ключевым вопросом является безопасность России, её граждан и суверенитета.
"Это решение продиктовано народом в той ситуации, которая сложилась. Не надо преувеличивать масштаб, так как сейчас много эмоциональных оценок всего происходящего. Речь идёт о рациональной мобилизации. Это очень ответственное, очень выверенное решение, так как мобилизация затронет всего 1% военнообязанных", — заявил эксперт.
Также Потуремский прокомментировал проведение референдумов на освобождённых территориях. Он подчеркнул, что следит за ситуацией и развитием общественного мнения в регионах как в гражданском ключе, так и в профессиональном. Аналитик с уверенностью заявил, что большинство жителей видят будущее своих регионов в составе России. Это мнение сейчас является доминирующим, причём со значительным отрывом, отметил эксперт.
"Референдум — событие, которое, по мнению самих жителей, обязательно должно было произойти, они должны иметь право определить своё будущее, как им жить, как они видят свой регион, в составе кого. Я про это могу говорить очень уверенно и ответственно", — добавил собеседник Лайфа.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о частичной мобилизации. Указ уже опубликован и вступил в силу с сегодняшнего дня, его детали — здесь. А Песков раскрыл содержание скрытого пункта документа.
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