Политолог заявил, что мобилизация затронет всего 1% военнообязанных россиян

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в беседе с Лайфом назвал введение частичной мобилизации выверенным и ответственным решением, добавив, что она затронет всего 1% военнообязанных.

Он отметил, что первоначальный сценарий специальной военной "Операции Z" значительно трансформировался, а также указал, что России противостоит не Украина, а коллективный Запад, идущий по пути эскалации и противостояния. В условиях, когда Киеву поставляется тяжёлое вооружение, в том числе большого радиуса действия, без всяких сомнений ключевым вопросом является безопасность России, её граждан и суверенитета.

"Это решение продиктовано народом в той ситуации, которая сложилась. Не надо преувеличивать масштаб, так как сейчас много эмоциональных оценок всего происходящего. Речь идёт о рациональной мобилизации. Это очень ответственное, очень выверенное решение, так как мобилизация затронет всего 1% военнообязанных", — заявил эксперт.

Также Потуремский прокомментировал проведение референдумов на освобождённых территориях. Он подчеркнул, что следит за ситуацией и развитием общественного мнения в регионах как в гражданском ключе, так и в профессиональном. Аналитик с уверенностью заявил, что большинство жителей видят будущее своих регионов в составе России. Это мнение сейчас является доминирующим, причём со значительным отрывом, отметил эксперт.