Путин призвал производить конкурентоспособные двигатели для гражданской авиации

Президент РФ Владимир Путин высказался о производстве отечественных двигателей для гражданской авиации. По его словам, покупать их, конечно, проще, однако если не начать создавать двигатели самостоятельно, то в России никогда ничего не появится.

"Легче покупать, чем производить самим. А как только начинаем покупать, рынок сразу для своего производителя закрыт", — сказал глава государства на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнёрами.

Путин напомнил, что двигатели для гражданской авиации не производились в нашей стране уже со времён СССР. Эксперты работали лишь над боевыми двигателями, которые стали самыми лучшими в мире и особенно ценятся.

"Конечно, лучше покупать. Дешевле и комфортнее "боинги" и "эйрбасы". Но, если сами не будем делать, никогда не появятся, никогда", — подчеркнул российский лидер.