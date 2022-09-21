Путин призвал производить конкурентоспособные двигатели для гражданской авиации
Президент РФ Владимир Путин высказался о производстве отечественных двигателей для гражданской авиации. По его словам, покупать их, конечно, проще, однако если не начать создавать двигатели самостоятельно, то в России никогда ничего не появится.
"Легче покупать, чем производить самим. А как только начинаем покупать, рынок сразу для своего производителя закрыт", — сказал глава государства на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнёрами.
Путин напомнил, что двигатели для гражданской авиации не производились в нашей стране уже со времён СССР. Эксперты работали лишь над боевыми двигателями, которые стали самыми лучшими в мире и особенно ценятся.
"Конечно, лучше покупать. Дешевле и комфортнее "боинги" и "эйрбасы". Но, если сами не будем делать, никогда не появятся, никогда", — подчеркнул российский лидер.
Кстати, также в ходе встречи Путин связал достижения России в авиации с санкциями. Сегодня президент находится с рабочей поездкой в Великом Новгороде, где отмечается 1160-летие зарождения российской государственности. Основное мероприятие пройдёт на Софийской набережной, где будет исполнена кантата Сергея Прокофьева "Александр Невский". Произведение прозвучит при участии живого оркестра под управлением дирижёра Новгородской областной филармонии Льва Дунаева.
ТАСС / POOL / Гавриил Григоров