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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 14:19
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В Совфеде поставили точку в спорах о мобилизации выпускников военных кафедр

Сенатор Бондарев: Выпускники военных кафедр не приравниваются к прошедшим службу

Выпускники военных кафедр российских вузов не приравниваются к тем, кто прошёл военную службу. Частичная мобилизация их не коснётся, объяснил в беседе с журналистами глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Я ещё раз говорю: те, кто служил. Будут призываться только те, кто служил", — сказал сенатор, отвечая на вопрос, будут ли мобилизованы окончившие военную кафедру студенты.

Кто подлежит призыву при частичной мобилизации в первую очередь
Кто подлежит призыву при частичной мобилизации в первую очередь

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах призвать 300 тысяч человек, но армии в первую очередь нужны профессиональные и обученные военные. Лайф изучил этот вопрос и рассказал, что такое частичная мобилизация и кто под неё подпадает.

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Ирина Фальке
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