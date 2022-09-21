В Совфеде поставили точку в спорах о мобилизации выпускников военных кафедр

Выпускники военных кафедр российских вузов не приравниваются к тем, кто прошёл военную службу. Частичная мобилизация их не коснётся, объяснил в беседе с журналистами глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Я ещё раз говорю: те, кто служил. Будут призываться только те, кто служил", — сказал сенатор, отвечая на вопрос, будут ли мобилизованы окончившие военную кафедру студенты.