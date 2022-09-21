НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 сентября, 14:19

В Совфеде поставили точку в спорах о мобилизации выпускников военных кафедр

Сенатор Бондарев: Выпускники военных кафедр не приравниваются к прошедшим службу

Выпускники военных кафедр российских вузов не приравниваются к тем, кто прошёл военную службу. Частичная мобилизация их не коснётся, объяснил в беседе с журналистами глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Я ещё раз говорю: те, кто служил. Будут призываться только те, кто служил", — сказал сенатор, отвечая на вопрос, будут ли мобилизованы окончившие военную кафедру студенты.

Три категории: Кто подлежит призыву при частичной мобилизации в первую очередь

Три категории: Кто подлежит призыву при частичной мобилизации в первую очередь

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах призвать 300 тысяч человек, но армии в первую очередь нужны профессиональные и обученные военные. Лайф изучил этот вопрос и рассказал, что такое частичная мобилизация и кто под неё подпадает.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров