В Совфеде поставили точку в спорах о мобилизации выпускников военных кафедр
Сенатор Бондарев: Выпускники военных кафедр не приравниваются к прошедшим службу
Выпускники военных кафедр российских вузов не приравниваются к тем, кто прошёл военную службу. Частичная мобилизация их не коснётся, объяснил в беседе с журналистами глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Я ещё раз говорю: те, кто служил. Будут призываться только те, кто служил", — сказал сенатор, отвечая на вопрос, будут ли мобилизованы окончившие военную кафедру студенты.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах призвать 300 тысяч человек, но армии в первую очередь нужны профессиональные и обученные военные. Лайф изучил этот вопрос и рассказал, что такое частичная мобилизация и кто под неё подпадает.
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