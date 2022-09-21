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21 сентября, 14:20

НАТО не видит изменений в готовности ядерных сил России

Столтенберг заявил, что НАТО не видит изменений в боеготовности ядерных сил РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал объявление в России частичной мобилизации обещанием "продолжить сохранять бдительность и помогать Украине". Вместе с тем он заметил, что альянс в настоящее время не видит каких-либо изменений в боеготовности стратегических сил РФ.

"До сих пор мы не наблюдаем каких-либо изменений в готовности ядерных сил [России], но мы внимательно мониторим и сохраняем бдительность", — добавил генсек.

В РВИО сочли частичную мобилизацию необходимой для победы над "мировыми силами зла"

В РВИО сочли частичную мобилизацию необходимой для победы над "мировыми силами зла"

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, которая коснётся лишь небольшой прослойки отслуживших в армии граждан. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего в процессе мобилизационных мероприятий планируется призвать около 300 тысяч человек.

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Getty Images / Eduardo Parra

Матвей Шандрыголов

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