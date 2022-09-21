НАТО не видит изменений в готовности ядерных сил России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал объявление в России частичной мобилизации обещанием "продолжить сохранять бдительность и помогать Украине". Вместе с тем он заметил, что альянс в настоящее время не видит каких-либо изменений в боеготовности стратегических сил РФ.

"До сих пор мы не наблюдаем каких-либо изменений в готовности ядерных сил [России], но мы внимательно мониторим и сохраняем бдительность", — добавил генсек.