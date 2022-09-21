Ракета "Союз" с российско-американским экипажем на борту стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" с кораблём "К.Э. Циолковский" стартовала с космодрома Байконур в рамках соглашения о перекрёстных полётах между Россией и США. Запуск ракеты транслировался в прямом эфире на канале госкорпорации "Роскосмос".

"Союз МС – 22" получил имя основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского, 165-летие со дня рождения которого отметили на днях в нашей стране. На головном обтекателе ракеты нанесена эмблема с портретом учёного и надпись "165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского", — рассказали в "Роскосмосе".

Запуск пилотируемого корабля "К.Э. Циолковский". Фото © Кадр из видео / You Tube / "Роскосмос ТВ"

К международной космической станции отправились космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио. Через несколько минут ракета выведет корабль на целевую орбиту, после чего начнётся его самостоятельный полёт к Международной космической станции. Путь займёт чуть более трёх часов, а на станции они пробудут 188 суток и вернутся на Землю 28 марта.