Зеленский усомнился в вероятности применения Россией ядерного оружия
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в возможность применения ядерного оружия Россией. Мнение он высказал в интервью немецкому телеканалу Bild TV.
"Я не верю, что он [президент России Владимир Путин] применит это оружие. Не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие", — сказал Зеленский.
Лайф сообщал, что в обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России. Глава государства указал, что "в ход пошёл ядерный шантаж", и предупредил, что "роза ветров может развернуться" в сторону Запада.
ТАСС / Zuma