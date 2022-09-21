Зеленский усомнился в вероятности применения Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в возможность применения ядерного оружия Россией. Мнение он высказал в интервью немецкому телеканалу Bild TV.

"Я не верю, что он [президент России Владимир Путин] применит это оружие. Не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие", — сказал Зеленский.