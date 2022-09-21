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21 сентября, 14:14

Зеленский усомнился в вероятности применения Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в возможность применения ядерного оружия Россией. Мнение он высказал в интервью немецкому телеканалу Bild TV.

"Я не верю, что он [президент России Владимир Путин] применит это оружие. Не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие", — сказал Зеленский.

"Это не блеф": Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты России

"Это не блеф": Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты России

Лайф сообщал, что в обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России. Глава государства указал, что "в ход пошёл ядерный шантаж", и предупредил, что "роза ветров может развернуться" в сторону Запада.

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ТАСС / Zuma

Оксана Попова

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