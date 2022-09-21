Канцлер Австрии Нехаммер заявил о разочаровании европейцев санкциями против России
Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Фото © Getty Images / Michael Gruber
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Западу не стоит торопиться с введением новых санкций против России. По его словам, европейцы на данный момент разочарованы, так как они не оказали должного результата.
"Вы можете видеть, что люди разочарованы, потому что санкции не дают того эффекта, на который мы надеялись", — заявил политик и добавил, что перед вводом новых рестрикций нужно подождать, пока предыдущие не дадут необходимого эффекта.
Ранее Лайф писал, что Минюст США запросил у Конгресса разрешение для передачи Украине конфискованных у РФ активов. По словам инициатора меры, это поможет Киеву покрыть часть ущерба, нанесённого боевыми действиями.