В море у Севастополя уничтожен плавучий беспилотник

Часть неизвестного объекта, похожего на беспилотный аппарат неустановленного типа, прибило к берегу около Севастополя. Спустя несколько минут в море был слышен взрыв. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что объект уничтожен.

"Было уничтожение объекта, который был обнаружен на солдатском пляже. Пока непонятно, что за объект, [предположительно], фрагмент водоплавающего беспилотника", — сказал Развожаев журналистам.

Как сообщает телеграм-канал "Рыбарь", беспилотников, по всей вероятности, было два, один из них прибило к берегу.