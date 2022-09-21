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21 сентября, 14:39

В море у Севастополя уничтожен плавучий беспилотник

Губернатор Развожаев заявил об уничтожении беспилотника у берега Севастополя

<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/rybar" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Рыбарь"</a></p>

Фото © Telegram / "Рыбарь"

Часть неизвестного объекта, похожего на беспилотный аппарат неустановленного типа, прибило к берегу около Севастополя. Спустя несколько минут в море был слышен взрыв. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что объект уничтожен.

"Было уничтожение объекта, который был обнаружен на солдатском пляже. Пока непонятно, что за объект, [предположительно], фрагмент водоплавающего беспилотника", — сказал Развожаев журналистам.

Как сообщает телеграм-канал "Рыбарь", беспилотников, по всей вероятности, было два, один из них прибило к берегу.

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Ирина Фальке

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