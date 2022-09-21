В море у Севастополя уничтожен плавучий беспилотник
Губернатор Развожаев заявил об уничтожении беспилотника у берега Севастополя
Фото © Telegram / "Рыбарь"
Часть неизвестного объекта, похожего на беспилотный аппарат неустановленного типа, прибило к берегу около Севастополя. Спустя несколько минут в море был слышен взрыв. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что объект уничтожен.
"Было уничтожение объекта, который был обнаружен на солдатском пляже. Пока непонятно, что за объект, [предположительно], фрагмент водоплавающего беспилотника", — сказал Развожаев журналистам.
Как сообщает телеграм-канал "Рыбарь", беспилотников, по всей вероятности, было два, один из них прибило к берегу.
Ранее Лайф сообщал, что российские системы ПВО сбили более двух тысяч украинских беспилотников за время спецоперации, всего было уничтожено 295 самолётов, 155 вертолётов, 2007 беспилотных летательных аппаратов.