Столтенберг заявил, что НАТО не хочет конфликта с РФ и не прибегнет к ядерной риторике

Североатлантический альянс не хочет обострять отношения с Москвой и постарается "не допустить эскалации и превращения этой войны в полномасштабный конфликт между Россией и НАТО". Об этом заявил на онлайн-форуме Reuters Next генсек организации Йенс Столтенберг.

"НАТО — оборонительный альянс. Мы не стремимся к конфронтации с Россией, поэтому не будем прибегать к такой же безрассудной и опасной ядерной риторике, как президент [России Владимир] Путин, который уже много раз так поступал", — сказал он.

По его словам, НАТО будет сохранять спокойствие и бдительность, а также задумается о "надёжных мерах сдерживания" России. Столтенберг добавил, что альянс продолжит поддерживать Киев, но при этом не допустит "опасных просчётов и недопонимания", которые могут столкнуть с Москвой.