Раскрыты главные критерии отбора при частичной мобилизации
Эксперт Коновалов назвал абсолютное здоровье условием для мобилизации в зону СВО
Абсолютное здоровье и военно-учётная специальность станут основными критериями для призывников во время частичной мобилизации. Об этом сказал "Ленте.ру" военный эксперт, политолог, директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.
"Решать уже будут на месте. Есть основные моменты отбора. Первое: военно-учётная специальность, необходимая на данный момент, второе, естественно, здоровье. Любое заболевание, условно аритмия или артрит, — и уже всё, человек не может отправиться на фронт", — пояснил он.
По его словам, в России есть много желающих добровольно отправиться в зону спецоперации. Но до сегодняшнего дня не было законодательной базы, которая бы регламентировала этот вопрос. Теперь у добровольцев есть возможность поехать на фронт.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
Shutterstock