Раскрыты главные критерии отбора при частичной мобилизации

Абсолютное здоровье и военно-учётная специальность станут основными критериями для призывников во время частичной мобилизации. Об этом сказал "Ленте.ру" военный эксперт, политолог, директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.

"Решать уже будут на месте. Есть основные моменты отбора. Первое: военно-учётная специальность, необходимая на данный момент, второе, естественно, здоровье. Любое заболевание, условно аритмия или артрит, — и уже всё, человек не может отправиться на фронт", — пояснил он.