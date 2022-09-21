Путин предупредил, что от России "больше не дождутся" отказа от своих национальных интересов

Россия больше не допустит ошибок, связанных с отказом от своих национальных интересов. Об этом заявил президент Владимир Путин на торжественном концерте в Великом Новгороде, посвящённом 1160-летию зарождения российской государственности. По его словам, такие эпизоды в нашей истории уже случались и под угрозой неизменно оказывалось само существование России.

"За 1160 лет мы твёрдо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. Больше от нас подобных ошибок не дождутся", — предупредил российский лидер.