Самый толстый британец пригрозил врачам полицией из-за отобранной газировки

Гнев самого толстого человека Великобритании обрушился на врачей, которые отобрали у него газировку. Медики боролись за жизнь 298-килограммового Джейсона Холтона, а тот в ответ пригрозил им полицией, пишет The Sun.

В какой-то момент из-за сотен набранных кило у 32-летнего любителя вкусно покушать появились серьёзные проблемы со здоровьем, дошло до того, что начали отказывать органы. В итоге мужчину госпитализировали в больницу, где под присмотром врачей ему удалось даже скинуть немного веса. В итоге пациент похудел на 13 килограммов и переселился в специально оборудованное жилище, где остался без присмотра. Там-то он и дал волю чувствам, вновь пристрастившись к вредной еде и сладкому и набрав ушедшие кило обратно.

Теперь за "непослушником" вновь следит медперсонал и сразу же пресекает все попытки свернуть с правильной дорожки. Им даже приходится насильно забирать у толстяка некоторую еду, в том числе и газировку, которой раньше он выпивал по несколько литров в день. Однако это не особенно нравится мужчине, а временами даже приводит в ярость. Дошло даже до угроз: британец на полном серьёзе хотел вызвать полицию и обвинить медсестёр, что те не дают ему насладиться сладкой газированной жидкостью.

"У меня есть права человека, и я должен иметь возможность пить то, что хочу. <...> Я позвоню в полицию, если медсёстры не дадут мне обратно мои газированные напитки", — заявлял Джейсон.

Вместе с тем он говорит, что и сам понимает своё положение. Ведь если бедняга не изменит свою жизнь, то его ждёт верная смерть. Однако ещё не всё потеряно: уже сделаны первые подвижки. Мужчина уже месяц назад бросил курить и твёрдо решил есть один раз в день и перестать заказывать еду.