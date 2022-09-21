Россиян предупредили о росте бактериальных пневмоний на фоне ковида

Новый штамм ковида начинается как ОРВИ, но потом развивается в бактериальную пневмонию, рассказала газете "Петербургский дневник" замначальника госпиталя для ветеранов войн по медицинской части Татьяна Погода.

"Заболевание протекает в форме обычного ОРВИ. Объём поражений лёгких не очень большой, но к нам поступают возрастные пациенты с резкой декомпенсацией хронических состояний, и к ним резко присоединяются бактериальные пневмонии. Мы видим нарастание лейкоцитов, увеличивается С-реактивный белок, и мы видим признаки бактериальной инфекции. Серьёзных поражений лёгких, как были ранее (КТ-3, КТ-4), — таких объёмов поражения сейчас мало, а вот бактериальные пневмонии очень быстро присоединяются", — пояснила Погода.

По её словам, чаще всего в больницы попадают возрастные больные с коморбидной патологией. Молодых при этом почти нет, а у тех, кто лежит, — не очень большой объём поражений и ограничивается КТ-1. Эксперт также посоветовала не принимать таблетки "просто так", а только по назначению врача. Молодым достаточно пройти симптоматическую терапию.

Врач также отметила, что в реанимации оказываются только непривитые пациенты. Те, кто вакцинировался, легко переносят заболевание. Она привела в пример 93-летнего пациента, который ранее вакцинировался и поэтому быстро встал на ноги.