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Опубликовано 21 сентября 2022, 14:55

Эксперт раскрыл адресатов обращения Путина

Писатель Стариков раскрыл адресатов обращения Путина

Россия сделает всё, чтобы устранить угрозу своему суверенитету, заявил в беседе с РИА ФАН писатель, публицист, политолог Николай Стариков, комментируя обращение президента РФ Владимира Путина, в котором он объявил о мобилизации.

"Думаю, это решение назрело. Оно совершенно своевременное. Более того, хотелось бы отметить, есть ощущение того, что руководство России всеми силами старалось оттянуть принятие этого решения. Однако массированная военная и финансовая помощь, дипломатическое натравливание киевского режима на Россию сыграли свою роль. Без этого не обойтись", — заявил Стариков.

По его словам, обращение Путина, касающееся несоразмерности имеющихся средств задачам, которые нужно решать на поле боя, было адресовано не только россиянам, но и всему киевскому режиму, а также наблюдающим за этим западным лидерам и государствам. Эксперт отметил, что посыл главы государства был чётким: "Россия будет использовать все имеющиеся в арсенале средства для достижения поставленных целей и устранения угрозы суверенитету РФ". По словам Старикова, Запад всегда провоцировал напряжённость вокруг тех, кого он назначал противником.

Главное из обращения Путина 21 сентября
Главное из обращения Путина 21 сентября

Напомним, президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны объявил частичную мобилизацию. Под неё подпадут те, кто служил в Вооружённых силах РФ и имеет военные специальности.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Анатолий Симоненко
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