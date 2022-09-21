Эксперт раскрыл адресатов обращения Путина

Россия сделает всё, чтобы устранить угрозу своему суверенитету, заявил в беседе с РИА ФАН писатель, публицист, политолог Николай Стариков, комментируя обращение президента РФ Владимира Путина, в котором он объявил о мобилизации.

"Думаю, это решение назрело. Оно совершенно своевременное. Более того, хотелось бы отметить, есть ощущение того, что руководство России всеми силами старалось оттянуть принятие этого решения. Однако массированная военная и финансовая помощь, дипломатическое натравливание киевского режима на Россию сыграли свою роль. Без этого не обойтись", — заявил Стариков.

По его словам, обращение Путина, касающееся несоразмерности имеющихся средств задачам, которые нужно решать на поле боя, было адресовано не только россиянам, но и всему киевскому режиму, а также наблюдающим за этим западным лидерам и государствам. Эксперт отметил, что посыл главы государства был чётким: "Россия будет использовать все имеющиеся в арсенале средства для достижения поставленных целей и устранения угрозы суверенитету РФ". По словам Старикова, Запад всегда провоцировал напряжённость вокруг тех, кого он назначал противником.