ВСУ обстреляли территорию водохранилища, снабжающего Донецк
ВСУ обстреляли Верхнекальмиусское водохранилище, снабжающее Донецк
Один из важнейших элементов водоснабжения Донецка — Верхнекальмиусское водохранилище — подвергся атаке украинских военных. Как рассказали в штабе территориальной обороны ДНР, в результате обстрелов обесточена фильтровальная станция.
"Вооружённые формирования Украины обстреляли территорию Верхнекальмиусского водохранилища. В результате обстрела обесточена фильтровальная станция", — сказано в сообщении.
Также Лайф сообщал, что в результате очередного обстрела со стороны ВСУ на ЗАЭС были повреждены система охлаждения и столовая. В Администрации Энергодара показали кадры разрушений на территории объекта, уточнив, что огневая атака велась осколочно-фугасными снарядами.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka