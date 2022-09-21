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21 сентября, 14:57

ВСУ обстреляли территорию водохранилища, снабжающего Донецк

ВСУ обстреляли Верхнекальмиусское водохранилище, снабжающее Донецк

Один из важнейших элементов водоснабжения Донецка — Верхнекальмиусское водохранилище — подвергся атаке украинских военных. Как рассказали в штабе территориальной обороны ДНР, в результате обстрелов обесточена фильтровальная станция.

"Вооружённые формирования Украины обстреляли территорию Верхнекальмиусского водохранилища. В результате обстрела обесточена фильтровальная станция", — сказано в сообщении.

ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС, повреждена труба системы технической воды

ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС, повреждена труба системы технической воды

Также Лайф сообщал, что в результате очередного обстрела со стороны ВСУ на ЗАЭС были повреждены система охлаждения и столовая. В Администрации Энергодара показали кадры разрушений на территории объекта, уточнив, что огневая атака велась осколочно-фугасными снарядами.


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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Оксана Попова

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