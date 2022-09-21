ВСУ обстреляли территорию водохранилища, снабжающего Донецк

Один из важнейших элементов водоснабжения Донецка — Верхнекальмиусское водохранилище — подвергся атаке украинских военных. Как рассказали в штабе территориальной обороны ДНР, в результате обстрелов обесточена фильтровальная станция.

Также Лайф сообщал, что в результате очередного обстрела со стороны ВСУ на ЗАЭС были повреждены система охлаждения и столовая. В Администрации Энергодара показали кадры разрушений на территории объекта, уточнив, что огневая атака велась осколочно-фугасными снарядами.



