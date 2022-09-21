Путин: Сильная власть всегда будет служить только народу

Власть, если она ответственная и сильная, всегда будет служить только народу. Такое мнение озвучил в среду президент Владимир Путин на торжественном концерте в Великом Новгороде, посвященном 1160-летию зарождения российской государственности.

"Ответственная, сильная власть в нашем государстве служит и будет служить только народу России. И его поддержка по ключевым вопросам внутренней и внешней повестки — залог успешного, безопасного развития нашей страны как одного из центров формирующегося сейчас более справедливого многополярного мира", — отметил российский лидер.

Напомним, что ранее в среду Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о частичной мобилизации. Указ уже опубликован и вступил в силу с сегодняшнего дня, его детали — здесь. А Песков раскрыл содержание скрытого пункта документа.