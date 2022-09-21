Почему референдумы на Украине и мобилизация в России застали евроСМИ врасплох Западные СМИ практически под копирку оценили проведение референдумов в бывших областях Украины и оказались не готовы к повторению косовского сценария на территории Европы. 21 сентября, 14:47 Президент РФ Владимир Путин во время своего телевизионного обращения. Обложка © LIFE

Новости о датах референдумов в Донбассе, Херсонщине и Запорожье, а также последовавшие за ними сообщения о поправках в закон о мобилизации в России застали европейские СМИ врасплох. Вашингтон ещё спал, а странам ЕС уже требовались темники. Большинство западных политиков и центральных СМИ успели осудить действия донбасских республик и России только к утру. Не менее ярко реагируют читатели СМИ и пользователи соцсетей — преобладают панические настроения. Наверняка то же самое происходит в брюссельской штаб-квартире ЕС. По характеру высказываний можно понять, что еврочиновники уже попрощались с этими территориями Украины, заявляя, например, на площадке The New York Times, что "эта аннексия потенциально может произойти уже на следующей неделе".

Экс-посол Великобритании в России Tony Brenton в интервью Sky News сравнил проведение военной операции Союзными силами с действиями бойца, который пользуется только одной рукой. Аккуратность проведения СВО он объясняет страхом руководства России негативно повлиять на общественное мнение внутри страны. Однако решение о мобилизации он оценил как крайне серьёзный шаг Кремля в текущей обстановке.

На британский таблоид The Sun произвели впечатление слова президента России о превосходстве российского вооружения, их издание называет "леденящими": "В леденящей душу речи он сказал: "Наша страна также имеет различные средства обороны, причём в некоторых компонентах более совершенные, чем у стран НАТО".

The Economist, пытаясь обосновать слабость положения России, ссылается на слова экс-министра ДНР Станислава Гиркина, который в одном из сообщений заявлял, что Путин будет "готовиться драться по-настоящему".

— Это поднимет ставки. Ссылаясь на ядерный арсенал России, Путин заявил, что, "когда территориальная целостность нашей страны окажется под угрозой, для защиты России и нашего народа мы обязательно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства", добавив, что "это не блеф", — цитирует российского президента The Economist и тут же нивелирует слова главы РФ, напоминая, что за украинские обстрелы приграничных регионов России ВСУ не получили никаких серьёзных ударов, и заявляя, что, мол, не случится этого и сейчас.

Французская газета Le Monde называет "опрометчивым решением" частичную мобилизацию в России и её готовность поддержать итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В заголовок издание выносит мобилизацию и ядерную угрозу, продолжая называть реальные риски применения ЯО "шантажом".

— Частичная мобилизация российских резервистов демонстрирует желание президента Владимира Путина продолжать "эскалацию" войны против Украины и является "новым признаком его беспорядка", — заявил в среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Напомним, до этого он предлагал провести некий трибунал над россиянами, которые поддерживают спецоперацию на Украине. Его коллега, представитель Еврокомиссии Питер Стано, добавил, что продолжение военных действий сулит негативные последствия всему миру, явно забывая о предыдущих предупреждениях России и призывах к переговорам.

С реплики о непризнании предстоящих референдумов начал свою речь в полупустом зале Генассамблеи ООН канцлер Германии Олаф Шольц, закончив выступление просьбой сообразить на шестерых в Совете Безопасности ООН, то есть включить виновницу Второй мировой войны в состав постоянных членов Совбеза, обладающих "правом вето". По сути, это предложение означает конец "послевоенному устройству мира".

СМИ Германии слишком условно понимают фразу президента России "мы ещё не начинали", пытаясь объяснить второй этап СВО слабостью России, которая всё-таки "начала", объявив пока частичную мобилизацию, согласно которой из 25 млн человек мобрезерва будет призван только 1%, то есть 300 тысяч специалистов с боевым опытом. Доказывая якобы слабость России, они пытаются сделать акцент на семи месяцах текущей спецоперации. Однако западные СМИ, используя одни и те же акценты в своих публикациях — угроза ЯО, блеф, мобилизация, раскупленные билеты в безвизовые страны, — конечно же, не сообщают своим читателям нюансы последних событий и о вынужденной реакции Москвы — накануне саммита ШОС Запад всё-таки решил поставлять ВСУ ракеты дальнобойностью 200–300 километров, что говорит об угрозе уже центральной России.

Фото © ТАСС / Гердо Владимир Почему западные СМИ тупо используют шаблоны для своей реакции на события на Украине? 0 Референдумы не входили в их планы Они готовят аудиторию к введению контингента НАТО на территорию Украины Они боятся отступить от методичек из Вашингтона

Авторы Елена Стафеева