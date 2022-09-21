Опубликован список погибших и пострадавших при крушении пожарного вертолёта в Турции россиян

Число погибших в результате крушения пожарного вертолёта в Турции выросло до двух, оба — граждане России. Информацию подтвердили в Посольстве России в Анкаре, опубликовав имена жертв и пострадавших.

"В результате крушения вертолёта в провинции Денизли погибли два российских гражданина — инженер Александр Яковлев и техник Алексей Волков, пострадали ещё трое росграждан — пилот Илья Ивесенко, второй пилот Егор Турков и техник Георгий Онучин", — указала дипмиссия.

В Турции разбился российский пожарный вертолёт. Видео © Twitter / T.C. İçişleri Bakanlığı

МВД Турции публикует кадры с места трагедии. Фюзеляж вертолёта практически полностью разрушен, а искорёженные лопасти винта и отлетевшие обломки валяются рядом. Местные специалисты изучают место крушения, устанавливаются причины ЧП.

"Министерство внутренних дел сообщает: в вертолёте, в котором находились семь членов экипажа — два турка и пятеро россиян, погибли два человека и пятеро получили ранения", — указано в Twitter турецкого министерства.