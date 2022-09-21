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21 сентября, 15:16

Путин: Никто и никогда не сможет отменить российскую цивилизацию

Никто и никогда не сможет отменить российскую цивилизацию и богатейшую культуру, разрушить ценности, которые объединяют народ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на торжествах по случаю 1160-летия зарождения российской государственности.

"Никто и никогда не сумеет, не способен запретить или отменить нашу уникальную цивилизацию и богатейшую культуру. Так же, как невозможно пошатнуть и тем более разрушить те ценности, которые объединяют российское общество, делают нас одним большим единым народом", — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что россияне не поддадутся шантажу и запугиванию и никогда не предадут свой суверенитет.

Путин предупредил, что от России "больше не дождутся" отказа от своих национальных интересов

Путин предупредил, что от России "больше не дождутся" отказа от своих национальных интересов

Напомним, что ранее в среду Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о частичной мобилизации. Указ уже опубликован и вступил в силу с сегодняшнего дня, его детали — здесь.

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ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Александр Юнашев

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