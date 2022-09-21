Путин: Никто и никогда не сможет отменить российскую цивилизацию
Никто и никогда не сможет отменить российскую цивилизацию и богатейшую культуру, разрушить ценности, которые объединяют народ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на торжествах по случаю 1160-летия зарождения российской государственности.
"Никто и никогда не сумеет, не способен запретить или отменить нашу уникальную цивилизацию и богатейшую культуру. Так же, как невозможно пошатнуть и тем более разрушить те ценности, которые объединяют российское общество, делают нас одним большим единым народом", — отметил глава государства.
Он подчеркнул, что россияне не поддадутся шантажу и запугиванию и никогда не предадут свой суверенитет.
Напомним, что ранее в среду Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о частичной мобилизации. Указ уже опубликован и вступил в силу с сегодняшнего дня, его детали — здесь.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков