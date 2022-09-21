Путин: Никто и никогда не сможет отменить российскую цивилизацию

Никто и никогда не сможет отменить российскую цивилизацию и богатейшую культуру, разрушить ценности, которые объединяют народ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на торжествах по случаю 1160-летия зарождения российской государственности.

"Никто и никогда не сумеет, не способен запретить или отменить нашу уникальную цивилизацию и богатейшую культуру. Так же, как невозможно пошатнуть и тем более разрушить те ценности, которые объединяют российское общество, делают нас одним большим единым народом", — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что россияне не поддадутся шантажу и запугиванию и никогда не предадут свой суверенитет.