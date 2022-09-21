Путин назвал Новгородскую землю колыбелью Руси и истоком её цивилизации
История России уходит корнями в далёкое прошлое, а её самобытность и цивилизация берут начало на Новгородской земле. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на мероприятии по случаю 1160-летия зарождения российской государственности.
"Великий Новгород, Рюриково городище, Старая Ладога, Изборск — всё это колыбель Руси, исток нашей цивилизации и нашего государства, нашей культуры, просвещения", — сказал российский лидер.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на мероприятии, посвящённом 1160-летию российской государственности, напомнил, что русские находят силы противостоять опасностям в самые переломные моменты. По его словам, основой государственной политики зачастую являются такие принципы народа, как справедливость и готовность защищать слабых.