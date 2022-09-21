Зюганов пригрозил Европе "одной только ядерной подлодкой" в Мурманске

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя возможность применения ядерного оружия, заявил, что одна только "подводная лодка в Мурманске" может примерно на 20 лет вывести из строя любую страну в Европе. По его мнению, ядерное оружие — это инструмент сдерживания, но опасность его применения всё равно существует.

"Не зря президент [России Владимир Путин] подчеркнул, что мы готовы использовать все средства для защиты нашей страны. Одна только ядерная подводная лодка в Мурманске одним залпом на 20 лет выведет любое европейское государство из строя", — заявил лидер КПРФ.