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21 сентября, 15:21

Зюганов пригрозил Европе "одной только ядерной подлодкой" в Мурманске

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя возможность применения ядерного оружия, заявил, что одна только "подводная лодка в Мурманске" может примерно на 20 лет вывести из строя любую страну в Европе. По его мнению, ядерное оружие — это инструмент сдерживания, но опасность его применения всё равно существует.

"Не зря президент [России Владимир Путин] подчеркнул, что мы готовы использовать все средства для защиты нашей страны. Одна только ядерная подводная лодка в Мурманске одним залпом на 20 лет выведет любое европейское государство из строя", — заявил лидер КПРФ.

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Ранее в Белом доме сообщили, что США всерьёз воспринимают предупреждение Путина о "розе ветров, которая может развернуться в сторону Запада", если Вашингтон продолжит "ядерный шантаж".

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Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис

Ирина Фальке

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