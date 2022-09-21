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Опубликовано 21 сентября 2022, 18:21

Зюганов пригрозил Европе "одной только ядерной подлодкой" в Мурманске

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя возможность применения ядерного оружия, заявил, что одна только "подводная лодка в Мурманске" может примерно на 20 лет вывести из строя любую страну в Европе. По его мнению, ядерное оружие — это инструмент сдерживания, но опасность его применения всё равно существует.

"Не зря президент [России Владимир Путин] подчеркнул, что мы готовы использовать все средства для защиты нашей страны. Одна только ядерная подводная лодка в Мурманске одним залпом на 20 лет выведет любое европейское государство из строя", — заявил лидер КПРФ.

Столтенберг заявил, что НАТО не хочет конфликта с РФ и не прибегнет к ядерной риторике
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Ранее в Белом доме сообщили, что США всерьёз воспринимают предупреждение Путина о "розе ветров, которая может развернуться в сторону Запада", если Вашингтон продолжит "ядерный шантаж".

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Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис

Ирина Фальке
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