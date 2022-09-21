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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 15:54
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ВСУ обстреляли больницу в Донецке, ранены три человека

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом сообщили в среду в Штабе территориальной обороны ДНР. Под огнём оказалось, в частности, здание больницы по улице Панфилова, есть пострадавшие.

"Атаковали Куйбышевский район Донецка, по ул. Панфилова повреждено здание больницы № 17. По предварительным данным, получили ранения три человека", — информирует штаб в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что один из важнейших элементов водоснабжения Донецка — Верхнекальмиусское водохранилище — подвергся атаке украинских военных. В результате обстрелов оказалась обесточена фильтровальная станция.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Алексей Берковиц
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