ВСУ обстреляли больницу в Донецке, ранены три человека
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом сообщили в среду в Штабе территориальной обороны ДНР. Под огнём оказалось, в частности, здание больницы по улице Панфилова, есть пострадавшие.
"Атаковали Куйбышевский район Донецка, по ул. Панфилова повреждено здание больницы № 17. По предварительным данным, получили ранения три человека", — информирует штаб в своём телеграм-канале.
Ранее стало известно, что один из важнейших элементов водоснабжения Донецка — Верхнекальмиусское водохранилище — подвергся атаке украинских военных. В результате обстрелов оказалась обесточена фильтровальная станция.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka