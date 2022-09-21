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21 сентября, 15:48

Путин отметил роль Ленина, Сталина и Николая II в становлении великой России

Рано давать оценки работе Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Николая II, так как прошло мало времени в исторических масштабах. Но эти деятели также сделали Россию великой державой, сказал президент РФ Владимир Путин на мероприятии в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.

"Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачёркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин. Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения прошло времени для того, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишённые текущей политической конъюнктуры", — поделился глава государства.

Путин добавил, что свою лепту в становление могучей России внесли "государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, учёные, подвижники и святые, а самое главное — весь наш народ".

Путин: Быть частью российской цивилизации — счастье, ответственность и долг

Путин: Быть частью российской цивилизации — счастье, ответственность и долг

Напомним, президент РФ Владимир Путин прибыл в Великий Новгород по случаю празднования 1160-летия зарождения российской государственности. Он назвал новгородские земли колыбелью Руси и истоком её цивилизации, а также подчеркнул, что никто и никогда не сможет отменить нашу богатейшую культуру и разрушить ценности, которые объединяют народ.

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми

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