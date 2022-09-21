Нарышкин уверен, что Россия снова отстоит своё право на суверенитет

"Во все времена наш народ добровольно вставал на защиту Отечества, побеждал самых грозных его врагов. Уверены, что сегодня, на очередном витке истории, Россия вновь отстоит своё право на свободное и суверенное развитие, надёжно защитит и обезопасит свои рубежи", — цитирует Нарышкина пресс-служба РИО.

Обеспечить же его, а также защитить жителей Донбасса и освобождённых территорий Украины, поможет лишь решимость стоять за свою Родину до конца, уверен он. Глава СВР при этом уверен в том, что Киев продолжит выполнять приказы США и ЕС, затягивая конфликт и убивая мирных граждан.