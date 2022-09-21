Нарышкин уверен, что Россия снова отстоит своё право на суверенитет
Россия вновь отстоит право на суверенитет и обезопасит свои рубежи, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, комментируя объявление в стране частичной мобилизации.
"Во все времена наш народ добровольно вставал на защиту Отечества, побеждал самых грозных его врагов. Уверены, что сегодня, на очередном витке истории, Россия вновь отстоит своё право на свободное и суверенное развитие, надёжно защитит и обезопасит свои рубежи", — цитирует Нарышкина пресс-служба РИО.
Обеспечить же его, а также защитить жителей Донбасса и освобождённых территорий Украины, поможет лишь решимость стоять за свою Родину до конца, уверен он. Глава СВР при этом уверен в том, что Киев продолжит выполнять приказы США и ЕС, затягивая конфликт и убивая мирных граждан.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
ТАСС / Артём Геодакян