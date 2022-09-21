Путин: Быть частью российской цивилизации — счастье, ответственность и долг

Российская цивилизация многообразна и самобытна, быть частью этой культуры — счастье и большая ответственность. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии по случаю 1160-летия зарождения государственности РФ.

"Быть частью многообразной российской цивилизации — это счастье. Но, повторю, и ответственность, и долг. Наша цивилизация самобытна. У неё свой путь. И в этом нет ни капли чванства и чувства превосходства. Эта цивилизация — наша. Вот что для нас главное", — сказал глава государства.