Путин: Быть частью российской цивилизации — счастье, ответственность и долг
Российская цивилизация многообразна и самобытна, быть частью этой культуры — счастье и большая ответственность. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии по случаю 1160-летия зарождения государственности РФ.
"Быть частью многообразной российской цивилизации — это счастье. Но, повторю, и ответственность, и долг. Наша цивилизация самобытна. У неё свой путь. И в этом нет ни капли чванства и чувства превосходства. Эта цивилизация — наша. Вот что для нас главное", — сказал глава государства.
Напомним: президент РФ Владимир Путин прибыл в Великий Новгород по случаю празднования 1160-летия зарождения российской государственности. Он назвал новгородские земли колыбелью Руси и истоком её цивилизации, а также подчеркнул, что никто и никогда не сможет отменить нашу богатейшую культуру и разрушить ценности, которые объединяют народ.
ТАСС / POOL / Григорий Сысоев