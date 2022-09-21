Педиатр назвала способы помочь первокласснику меньше болеть

Залог крепкого здоровья ребёнка — это правильное и полезное питание, а также налаженный режим дня. Они позволят детям в первом классе или в первый год посещения детсада меньше болеть и справиться со стрессом при переходе в новый коллектив, рассказала педиатр "СМ-Клиники" и аллерголог-иммунолог Ольга Попова в беседе с Lenta.ru.

"Необходимо отладить сон, прогулки, приём пищи, выполнение уроков, а также заранее продумать график для других повседневных дел", — заявила специалист и добавила, что если ребёнок посещает дополнительные занятия, то лучше приучить его к сложному графику за месяц до начала учёбы или сдвинуть их на месяц позже.

В любом случае детям разных возрастов требуется от 8 до 12 часов сна. Если ребёнок часто просыпается, спит беспокойно или не может выспаться, нужно поговорить с врачом, советует медик. Важно уделять особое внимание питанию первоклассника. В нём должен присутствовать цинк, содержащийся в разном мясе, орехах и бобовых. Ещё необходимы пробиотики, которыми являются квашеная капуста, кефир и солёные огурцы.

"А ещё есть продукты-пребиотики, которые стимулируют рост количества полезных бактерий. Это бананы и спаржа", — объяснила иммунолог.

В рационе должно быть много орехов и семечек, содержащих омегу-3, а ещё фруктов и овощей, богатых антиоксидантами. Чтобы иммунитет ребёнка был в порядке, ему нужно много двигаться и гулять, насыщая организм витамином D. А в ковидные времена важно напомнить чаду и о мерах профилактики заболевания и дать антисептик на спиртовой основе.

"Рекомендуется орошать нос ребёнка солевым раствором после посещения общественных мест. Этот способ может защитить от попавшей в носовую полость инфекции", — отметила Попова.

И, наконец, важно помнить о календаре прививок. А если ребёнок часто болеет отитом или бронхитом, то стоит ещё привиться от пневмококка и гриппа.