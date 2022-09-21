Терапевт рассказал, как распознать проблемы с щитовидкой

Нарушения в работе щитовидной железы можно выявить у себя, если обратить внимание на несколько симптомов, о них рассказал телеканалу "Москва 24" врач-терапевт Алексей Хухрев. Среди заболеваний органа выделяют гипотиреоз и гипертиреоз. Первый связан со снижением функции щитовидки в результате дефицита гормонов, второй с гиперфункцией при их избытке.

"Если есть недостаток функции щитовидной железы, то человек толстеет, отекает, становится вялым, мёрзнет и ни на что у него энергии не хватает", — пояснил Хухрев.

При обнаружении у себя вышеуказанных симптомов эксперт порекомендовал обратиться к врачу и сдать анализ на определение гормонов щитовидки. Если же запустить этот процесс и пренебречь лечением, то из-за избыточного действия гормонов щитовидной железы у него может развиться тиреотоксикоз, а ресурсы организма из-за повышенной нагрузки будут быстрее расходоваться и в какой-то момент органы перестанут работать, что приведёт к смерти. В том числе это касается сердца.