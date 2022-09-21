НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 сентября, 13:21

Терапевт рассказал, как распознать проблемы с щитовидкой

Терапевт Хухрев рассказал, как распознать проблемы с щитовидкой

Нарушения в работе щитовидной железы можно выявить у себя, если обратить внимание на несколько симптомов, о них рассказал телеканалу "Москва 24" врач-терапевт Алексей Хухрев. Среди заболеваний органа выделяют гипотиреоз и гипертиреоз. Первый связан со снижением функции щитовидки в результате дефицита гормонов, второй с гиперфункцией при их избытке.

"Если есть недостаток функции щитовидной железы, то человек толстеет, отекает, становится вялым, мёрзнет и ни на что у него энергии не хватает", — пояснил Хухрев.

При обнаружении у себя вышеуказанных симптомов эксперт порекомендовал обратиться к врачу и сдать анализ на определение гормонов щитовидки. Если же запустить этот процесс и пренебречь лечением, то из-за избыточного действия гормонов щитовидной железы у него может развиться тиреотоксикоз, а ресурсы организма из-за повышенной нагрузки будут быстрее расходоваться и в какой-то момент органы перестанут работать, что приведёт к смерти. В том числе это касается сердца.

Диетолог рассказала о причинах проблем с аппетитом

Диетолог рассказала о причинах проблем с аппетитом

Ранее эндокринолог Екатерина Кривцова назвала регионы – рекордсмены по болезням щитовидной железы. Это Москва, Калининград, Поволжье и Приамурье.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров