Названы лекарства, которые не стоит давать детям при простуде

Олег Абакумов, врач доказательной медицины, перечислил "Вестям Подмосковья" опасные лекарства, которые родители часто дают своим детям при симптомах простуды.

Так, детям не стоит давать, например, "Оциллококцинум", который, по словам специалиста, почти полностью состоит из глюкозы и сахара, а стоит при этом очень дорого. Да и эффективность данного препарата не доказана, а некоторые источники и вовсе называют его мошенническим.

"Но мама об этом, конечно, не знает. И дает ребёночку противовирусное", — добавил медик.

Также доктор крайне не советует давать ребёнку популярный "Кагоцел", который в Китае использовался как оральный контрацептив для мужчин. В перспективе, по словам Абакумова, его употребление может привести к бесплодию. Более того, эффективность препарата при простуде спорна, а сам он токсичен и имеет множество побочных эффектов.

В списке оказался и "Анаферон" из-за его действующих веществ — антител к гамма-интерферону, убивающих в организме то, что и должно бороться с вирусами. То же самое касается и "Анальгина", которым многих лечили в детстве. Он может уничтожить клетки, призванные бороться с вирусами, а сам препарат запрещён во многих странах. Последний в списке — "Бронхо-мунал", за действие которого отвечают толком не изученные бактериальные лизаты. Зато рекламируется препарат очень широко.