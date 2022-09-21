Пропавшего под Нижним Новгородом грибника нашли убитым осами

Поход в лес за грибами обернулся для 74-летнего преподавателя информатики трагической смертью — его насмерть искусали осы. Подробности истории из Нижегородской области публикует kp.ru.

Пенсионер пропал 12 сентября. Он планировал отправиться на "тихую охоту", доехал на электричке до станции Осинки в Семёновском районе, однако обратно так и не вернулся. К его поискам сразу подключилась масса жителей: тревогу забили родные и близкие, а помощь оказывали волонтёры и просто неравнодушные люди. В итоге его удалось найти, однако оказалось уже поздно. Он умер от анафилактического шока.

"В том месте большое количество ос. <...> Нашли куртку, а на следующий день с утра полиция нашла его в нескольких десятках метров от этого места. Он случайно наступил на это гнездо — и осы вылетели", — предположил руководитель ПСО "Волонтёр" Сергей Шухрин.

Теперь остаётся лишь предполагать, как всё случилось на самом деле. По мнению волонтёров, сотни ос размером до 5,5 сантиметра ринулись атаковать грибника. Тот пытался убежать, но не смог продвинуться дальше ста метров — упал. В итоге от количества укусов у мужчины началась аллергическая реакция, за которой последовали анафилактический шок и смерть.

"С одной стороны, как-то даже нелепо, а с другой стороны, с судьбой не поспоришь. Он был моложе меня. Ему ещё бы жить да жить! — подытожил коллега погибшего.