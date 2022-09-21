Столтенберг всё ещё надеется, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров

Генсек НАТО Йенс Столтенберг всё ещё рассчитывает, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров. Об этом он заявил в среду в видеоинтервью агентству Reuters, отметив, что альянс намерен помочь Киеву обеспечить "хорошие переговорные позиции".

"Вероятно, эта война закончится за столом переговоров, как и большинство войн. Но для гарантии приемлемого результата таких переговоров для Украины они должны усилить свои позиции на поле боя", — рассудил Столтенберг.