ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 16:10

Столтенберг всё ещё надеется, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров

Генсек НАТО Столтенберг связал успех переговоров для Украины с её успехами на поле боя

Генсек НАТО Йенс Столтенберг всё ещё рассчитывает, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров. Об этом он заявил в среду в видеоинтервью агентству Reuters, отметив, что альянс намерен помочь Киеву обеспечить "хорошие переговорные позиции".

"Вероятно, эта война закончится за столом переговоров, как и большинство войн. Но для гарантии приемлемого результата таких переговоров для Украины они должны усилить свои позиции на поле боя", — рассудил Столтенберг.

Он добавил, что "члены НАТО активно взаимодействуют" с ведущими предприятиями ВПК, чтобы обеспечить самих себя и ВСУ оружием.

Слуцкий: Точка невозврата в переговорах с Киевом пройдена
Слуцкий: Точка невозврата в переговорах с Киевом пройдена

Ранее генсек НАТО заявлял, что Украина перестанет существовать как независимое государство, если прекратит боевые действия. Кроме того, в альянсе признали, что Киев и его западных союзников ожидает "очень трудная зима". Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк согласен с коллегами из НАТО, отметив, что этой зимой конфликт "продолжится с такой же интенсивностью".

BannerImage

Getty Images / E. Parra. POOL / EUROPA PRESS

Алексей Берковиц
  • Новости
  • НАТО
  • Йенс Столтенберг
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar