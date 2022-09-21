Столтенберг всё ещё надеется, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров
Генсек НАТО Столтенберг связал успех переговоров для Украины с её успехами на поле боя
Генсек НАТО Йенс Столтенберг всё ещё рассчитывает, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров. Об этом он заявил в среду в видеоинтервью агентству Reuters, отметив, что альянс намерен помочь Киеву обеспечить "хорошие переговорные позиции".
"Вероятно, эта война закончится за столом переговоров, как и большинство войн. Но для гарантии приемлемого результата таких переговоров для Украины они должны усилить свои позиции на поле боя", — рассудил Столтенберг.
Он добавил, что "члены НАТО активно взаимодействуют" с ведущими предприятиями ВПК, чтобы обеспечить самих себя и ВСУ оружием.
Ранее генсек НАТО заявлял, что Украина перестанет существовать как независимое государство, если прекратит боевые действия. Кроме того, в альянсе признали, что Киев и его западных союзников ожидает "очень трудная зима". Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк согласен с коллегами из НАТО, отметив, что этой зимой конфликт "продолжится с такой же интенсивностью".
Getty Images / E. Parra. POOL / EUROPA PRESS