Президент США Байден выступил за расширение Совбеза ООН

Президент США Джо Байден заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что Вашингтон выступает за расширение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совета Безопасности организации.

"Я считаю, что пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира... США поддерживают расширение состава членов СБ ООН, включая постоянных членов", — сказал американский лидер.